31.08.2020

Denn sie wissen nicht, was passiert!: Vorschau auf Folge 6

"Denn sie wissen nicht, was passiert" läuft mit einer neuen Folge auf RTL. Übertragung, Sendezeit, Gäste - Alles Wichtige finden Sie hier in unserer Vorschau.

"Denn sie wissen nicht, was passiert!" läuft am Samstag, 5.9.20, mit Folge 6 von Staffel 3 auf RTL. Sendetermin, Sendezeit und Übertragung - lesen Sie hier die Infos.

Von Elisa Jebelean

Die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" wird am Samstag, 5.9.20, mit der finalen Folge von Staffel 3 ausgestrahlt. Auch in Folge 6 wissen die drei Unterhaltungs-Gurus Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk nicht, was passiert. Selbst welche Gäste an dem Abend kommen, erfahren sie erst während der Ausstrahlung. Wann ist der genaue TV-Sendetermin? Gibt es eine Wiederholung? Wie läuft die Übertragung? Hier in der Vorschau lesen Sie alle Infos zu Folge 6 von "Denn sie wissen nicht, was passiert!".

"Denn sie wissen nicht, was passiert": Sendetermin und Sendezeit von Folge 6 - Gibt es eine TV-Wiederholung?

Folge 6 von Staffel 3 der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" läuft am Samstag, 5. September 2020, um 20.15 Uhr bei RTL. Insgesamt ist es die 14. Episode der Show. Wer nicht an TV-Sendezeiten gebunden sein möchte, kann sich die Folgen auch auf TV-Now im Stream ansehen. Kostenlos sind die Folgen aber erst nach der TV-Ausstrahlung.

Für eine Live-Übertragung benötigen Sie eine Premium-Mitgliedschaft. Diese kostet nach Angaben des Anbieters 4,99 Euro im Monat. Für Neukunden gibt es einen kostenlosen Testzeitraum von 30 Tagen, dann beginnt der Vertrag. Er soll aber monatlich kündbar sein. Die Folgen sind dort auch als Wiederholung abrufbar. Liegt die TV-Übertragung allerdings länger als zwei Wochen zurück, sind sie nur noch mit Premium-Mitgliedschaft streambar. Am 6.9.20 um 0.10 Uhr zeigt RTL die Folge noch einmal im Fernsehen.

"Denn sie wissen nicht, was passiert" am 5.9.20 - Sind die Gäste schon bekannt?

Auch wenn die Zuschauer die Gäste bereits vorher gerne wissen würden, lässt RTL keine Infos raus. Denn, der Name der Sendung ist Programm: Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk wissen weder, wer von ihnen als Moderator durch die Sendung führen muss, noch, wer als Team um den Sieg spielen muss.

Bisher waren bekannte Gäste wie unter anderem Oliver Pocher, Michael Wendler und Sylvie Meis zu Gast. Auch die Aufgaben wurden immer skurriler. So mussten Günther Jauch in einem gelben Anzug mit Gießkanne auf dem Kopf Wasser von A nach B transportieren. In der 5. Folge traten Günther Jauch und Thomas Gottschalk gegen Sylvie Meis und Sophia Thomalla an. Die beiden konnten viele Spiele für sich gewinnen und erspielten somit 40.000 Euro für die "Helden des Alltags" – den Bauhof Haag in Oberbayern.

