"Denn sie wissen nicht, was passiert": Vorschau zur Live-Show heute am 22.08.20

"Denn sie wissen nicht, was passiert" läuft auf RTL. Alles Wichtige finden Sie hier in unserer Vorschau.

"Denn sie wissen nicht, was passiert" ist heute im TV zu sehen. Wie läuft die Sendung ab? Alle Infos finden Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

"Denn sie wissen nicht, was passiert" geht auf RTL in eine neue Runde. Wieder einmal sind die Moderatoren Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch bis zum Beginn der Sendung völlig ahnungslos. Wie läuft die Live-Show ab? Alle Infos erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Sendetermine und Sendezeiten von "Denn sie wissen nicht, was passiert"

Die zwölfte Show von "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" läuft heute am Samstag, 22. August 2020, um 20.15 Uhr bei RTL. Zeitgleich kann die Sendung auch im Stream bei TV Now verfolgt werden, allerdings benötigen Sie dafür eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft. TV Now-Premium kostet nach Angaben des Anbieters 4,99 Euro im Monat. 30 Tage lang ist das Angebot als Neukunde kostenlos nutzbar und kann dann monatlich gekündigt werden.

"Denn sie wissen nicht, was passiert" am 22.08.20 - eine Vorschau

Vor der Sendung ist die Nervosität der drei Moderations-Urgesteine Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk groß, denn der Name der Sendung ist Programm. Das Trio weiß weder, wer von ihnen als Moderator durch die Sendung führen muss, noch, wer als Team spielt. Auch die prominenten Gegner in der Sendung bleiben bis zum Start um 20.15 Uhr streng geheim. Fest steht nur: Wer am Ende als Sieger hervorgeht, erhält einen Gewinn von insgesamt 50.000 Euro.

So lief die letzte "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Sendung ab

Die letzte "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Show fand am 2. Mai statt. Hier wurde Thomas Gottschalk als Moderator auserkoren, Barbara Schöneberger und Günther Jauch spielten im Team mit ihren Helden des Alltags. Als Prominente Gegner überraschten Oliver Pocher und Michael Wendler, die erstmals gemeinsam im Team auftraten.

Nach neun Spielrunden führten Oliver Pocher und Michael Wendler knapp mit einem Punktestand von 5:4. Auch das finale Duell konnten Oliver Pocher und Michael Wendler für sich entscheiden und gewannen so für ihre Alltagshelden der Obdachlosenhilfe "Kiezkneipe Kastanienwäldchen Berlin" 40.000 Euro. (AZ)

