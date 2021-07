Der Alte - Fürs Kind allein im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung als Stream

Das ZDF zeigt heute den Krimi "Der Alte - Fürs Kind allein". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Das ZDF bringt heute "Der Alte - Fürs Kind allein" ins Fernsehen. Sie suchen Infos zur Episode? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Schauspieler mit dabei sind und wie die Handlung ist. Außerdem erfahren Sie, ob "Der Alte - Fürs Kind allein" auch als Stream in der Mediathek zur Verfügung steht.

"Der Alte - Fürs Kind allein" heute im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Alte - Fürs Kind allein" ist am Freitag, 30. Juli 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten 58 Minuten Hochspannung. Sie haben am Freitagabend keine Zeit? Macht nichts: "Der Alte - Fürs Kind allein" steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Alte - Fürs Kind allein"

In ihrem neuen Fall bekommen es Voss und sein Team mit einem komplexen Familiendrama zu tun. Im Mittelpunkt steht Kathrin, die vor Jahren vom einen auf den anderen Tag mit Tochter Kyra abgehauen ist. Nach vielen Streitereien mit ihrem Ex-Mann Oliver Jahnke hatte sie einfach ihre Sachen gepackt und war losgezogen. Jahnke erstattete Anzeige, der internationale Haftbefehl gilt noch heute. Nun allerdings verdichten sich die Hinweise, dass Kathrin plötzlich wieder nach Deutschland zurückgekehrt sein könnte.

Das ist umso erstaunlicher, als dass gerade jetzt ihre Mutter Irmgard Weber tot aufgefunden wird. Ein Unbekannter hat sie nachts auf einem entlegenen Parkplatz erschossen. Irmgard und Kathrin hatten sich vor dem Verschwinden der jungen Mutter überworfen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verbrechen und der Rückkehr der Tochter? Voss startet seine Ermittlungen - und stößt schnell auch auf Irmgards Nachbarn und Vermieter Karlsfeld.

Karlsfeld hatte Irmgard ein lebenslanges Wohnrecht zugesichert. Ein Versprechen, das er schnell bereute, waren sich die beiden doch in tiefer Abneigung verbunden. Am liebsten hätte Karlsfeld Irmgard ganz von der Backe. Doch ist ihm wirklich ein kaltblütiger Mord zuzutrauen?

Jahnke hingegen spielt vor den Ermittlern den verzweifelten Familienvater, der nichts mehr möchte, als endlich wieder seine Tochter in den Arm nehmen zu können. Sein Verhalten ist allerdings auffällig. Schnell stellen die Ermittler fest, dass alles ganz anders ist als es zunächst aussah.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Fürs Kind allein" im Cast

Hauptkommissar Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Lennard "Lenny" Wandmann - Thimo Meitner

Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Kathrin Weber - Friederike Kempter

- Marcus Kerschner - Marc Ben Puch

- Ferdinand Karlsfeld - Oliver Stritzel

- Oliver Jahnke - Kai Lentrodt

- Irmgard Weber - Anne Stegmann

- Kyra Weber - Anja Tillmann

- Tilmann Bökler - Anton Algrang

Simon Hermsdorf - Max Wagner

- Motorradfahrer - Sebastian Feicht

"Der Alte - Fürs Kind allein" als Wiederholung in der Mediathek

"Der Alte - Fürs Kind allein" ist auch gänzlich zeitunabhängig in der ZDF-Mediathek zu sehen. Der Stream ist kostenlos.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.