Der Alte - Kein Entkommen heute am 16.4.21 im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF zeigt heute am 16.4.21 den Krimi "Der Alte - Kein Entkommen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Zweiten: Das ZDF strahlt eine weitere Episode der Erfolgsserie "Der Alte" aus. Sie trägt den Namen "Kein Entkommen" und ist die dritte Folge von Staffel 45. Wir haben Ihnen zusammengetragen, welche Schauspieler mitspielen, wann genau der TV-Termin ist und wie die Handlung von "Der Alte - Kein Entkommen" ist.

"Der Alte - Kein Entkommen" heute am 16.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Alte - Kein Entkommen" läuft heute am Freitag, 16. April 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 58 Minuten. Wer nicht warten möchte, der findet "Der Alte - Kein Entkommen" bereits ab sofort in der ZDF-Mediathek. Der Stream ist kostenlos.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Alte - Kein Entkommen"

Alex Wiegand steht mit beiden Beinen im Leben. Der Mann ist angesehen und überaus erfolgreich. In der Baubranche ist er der "Experte der Stunde". Das ruft natürlich nicht nur Bewunderer, sondern auch Neider auf den Plan. War es ein missgünstiger Konkurrent, der Wiegand in einem vermieteten Yogastudio umgebracht hat?

Bei ihren Recherchen stellen die Ermittler schnell fest, dass auch bei Wiegand wie so oft der schöne Schein trügerisch war: Wiegand hatte mit großen Probleme zu kämpfen - sowohl finanziell, als auch psychisch. Nach der Trennung von Freundin Leoni Nowak war er dem Alkohol verfallen. Sein Golfplatz brachte ihm Schulden ein.

Am Tatort vernehmen die Ermittler Stefan Hohlbein, der angibt, nicht nur Geschäftspartner von Wiegand gewesen zu sein, sondern auch bester Freund. Werner Wiegand, der Vater des Opfers, widerspricht. Hohlbein sei kein so Saubermann, wie er vorgibt. Hat er etwas was mit dem Tod Wiegands zu tun?

Irgendetwas passt aber auch bei den Schilderungen der Eltern von Wiegand nicht zusammen, findet Voss. Er wird misstrauisch. Wissen sie doch mehr über die Hintergründe? Wieso flüchten sie so auffallend oft ins Yogastudio von Leoni und Mirko Nowak?

In einer verhängnisvollen Nacht, in der Brigitte Wiegand Voss um Hilfe bittet, spitzt sich die Situation zu - und die Ermittler erkennen: Die Lösung der Gegenwart liegt in der Vergangenheit.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Kein Entkommen" im Cast

Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Lennard "Lenny" Wandmann - Thimo Meitner

Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Brigitte Wiegand - Suzanne von Borsody

Werner Wiegand - Peter Kremer

- Leoni Nowak - Violetta Schurawlow

- Violetta Schurawlow Mirko Nowak - Andrei Viorel Tacu

- Andrei Viorel Tacu Stefan Hohlbein - Christian Erdt

- Alex Wiegand - Tony Kainz

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.