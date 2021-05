Der Alte - Toxische Verbindung im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF strahlt am Freitag, 14.5.21, den Krimi "Der Alte - Toxische Verbindung" aus. Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung Mitte Mai: Das ZDF strahlt "Der Alte - Toxische Verbindung" aus. Wir haben Ihnen an dieser Stelle zusammengetragen, welche Schauspieler mit dabei sind, wie die Handlung und wann der TV-Termin ist.

"Der Alte - Toxische Verbindung" am 14.5.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Alte - Toxische Verbindung" ist am Freitag, 14. Mai 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 58 Minuten. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich "Der Alte - Toxische Verbindung" bereits jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen. Der Stream ist kostenlos.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Alte - Toxische Verbindung"

Voss und Dr. Sommerfeld genießen ihren Feierabend. Endlich erholen vom stressigen Ermittlungsalltag? Von wegen! Ein Anruf zerstört die Entspannung: Die beiden sollen einen vermeintlichen Doppelmord aufklären. Eine Professorin und ihre Mitarbeiterin sollen im Unilabor umgebracht worden sein. Als die Experten vor Ort ankommen, gibt es zumindest für die Mitarbeiterin Julia Berking leichte Entwarnung: Sie hat knapp überlebt. Geschützt von der Polizei, kommt sie in die Klinik. Kann sie als Zeugin wichtige Hinweise auf den Tathergang geben?

Vor ihrem Mord hatte Professorin Dr. Ina Zeise an einem hochbrisanten und international extrem verfolgten Thema geforscht: an der Entwicklung von Batterien für die Autoindustrie. Ein Forschungsfeld, in das Geld gesteckt wird - in der Hoffnung, zukunftsweisende Erkenntnisse zu gewinnen.

Für Julia Berking scheint der Fall recht klar zu sein: Hinter der tödlichen Attacke muss Maik Schellhorn stecken. Der ist nicht nur Sicherheitsmann am Labor, sondern unterhielt auch eine Affäre mit Zeise. Schellhorn streitet alles ab - und bekommt Rückendeckung von Institutsleiter Prof. Justus Neubauer.

Doch auch die Experten richten ihren Fokus auf den Wachmann. Tom Kupfer vermutet, dass Schellhorn aus Eifersucht auf Zeise losgegangen ist. Dann allerdings erfährt das Team um Richard Voss von einer eher dreckig verlaufenen Trennung Zeises von ihrem Mann Professor Utthoff. Hat sich der Gehörnte gerächt?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Toxische Verbindung" im Cast

Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Joshua Tuttlinger - Yan Balistoy

Julia Berking - Julia Koch

- Maik Schellhorn - Aurel Manthei

- Prof. Justus Neubauer - Rolf Kanies

- Prof. Utthoff - Roman Knižka

Dr. Ina Zeise - Sabine Lorenz

- Sabine Lorenz Rebecca Jacobi - Liliane Amuat

Dr. Fischer - Sven Kramer

(AZ)

