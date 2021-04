Der Alte - Trügerische Liebe heute am 23.4.21 im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF zeigt heute am 23.4.21 den Krimi "Der Alte - Trügerische Liebe". Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend: Das ZDF strahlt heute eine weitere Folge von "Der Alte" aus. Sie heißt "Trügerische Liebe". In diesem Text finden Sie alles, was Sie zu "Der Alte - Trügerische Liebe" wissen müssen: wann der TV-Termin ist, welche Schauspieler mitspielen und welche Handlung Sie erwartet.

"Der Alte - Trügerische Liebe" heute am 23.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Alte - Trügerische Liebe" ist heute am Freitag, 23. April 2021, im ZDF zu sehen. Los geht die Folge um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 58 Minuten. Der Krimi steht außerdem als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Alte - Trügerische Liebe"

Robert Tillich ist angesehen und erfolgreich. Als Architekt betreut er finanzstarke Partner und hat sich in der Szene einen guten Namen erarbeitet. Auch privat scheint alles gut zu laufen: Mit seiner Tochter Sina und Lebensgefährtin Nathalie führt er ein recht sorgenfreies Leben. Zumindest wirkt das so - bis Robert einen Tag nach der Eröffnung einer kulturellen Begegnungsstätte tot aufgefunden wird. Er hatte das Haus geplant.

Voss und Team übernehmen die Ermittlungen. Erste Indizien sprechen dafür, dass es sich um einen Raubüberfall handelt. Schließlich finden sie die leere Vereinskasse vor. Und auch Barbara Wegmann, die Vorsitzende des Vereins, und ihre Mitarbeiterin Astrid Mayr sind davon überzeugt, dass nicht Tillich selbst das Hauptziel gewesen sein kann.

Doch so eindeutig scheint der Fall dann doch nicht zu sein. Bei ihren Ermittlungen stellen die Experten fest, dass Tillich gar nicht so perfekt und wohltäterisch unterwegs war, wie es zunächst wirkte. Vielmehr war er verstrickt in so einige dubiose Geschäfte. Ex-Frau Sabine hatte sogar einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt.

Besonders kurios wird der Fall, als Lenny feststellt, dass Robert eigentlich gar kein Architekt war. Außerdem bemerkt er, dass die Kursbücher des Vereins manipuliert worden waren. Was sind die wahren Hintergründe des Mords? Und wieso hat Robert ein solches Doppelleben geführt?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Trügerische Liebe" im Cast

Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Lennard "Lenny" Wandmann - Thimo Meitner

Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer André Wegmann - Andreas Guenther

Sabine Tillich - Annika Blendl

- Astrid Mayr - Anna König

- Anna König Barbara Wegmann - Katrin Bühring

- Robert Tillich - René Geisler

- Nathalie Koch - Bea Brocks

- Sina Tillich - Lea Weinkauf

- Denis Winkler - Oli Bigalke

- Franz Huber - Martin Lüning

(AZ)

