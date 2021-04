Der Alte - Unsterblich im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF zeigt am 9.4.21 den Krimi "Der Alte - Unsterblich". Wann genau ist die Ausstrahlung im TV? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der April geht spannend weiter: Das ZDF strahlt eine neue Folge von "Der Alte" aus. Sie heißt "Unsterblich". Wenn Sie alle Informationen zu "Der Alte - Unsterblich" lesen möchten, sind Sie hier genau richtig. Wir sagen Ihnen, welche Schauspieler mitspielen, wie die Handlung ist und wann genau der TV-Termin ist.

"Der Alte - Unsterblich" am 9.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Alte - Unsterblich" ist am Freitag, 9. April 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von 58 Minuten. Ungeduldige finden "Der Alte - Unsterblich" bereits jetzt in der ZDF-Mediathek. Der Stream steht kostenlos zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Alte - Unsterblich"

Kira ist eine bekannte und beliebte Sängerin. Umso überraschter scheinen die Menschen in ihrem Umfeld zu sein, als die Musikerin eines Tages tot im Hinterhof ihres Plattenlabels aufgefunden wird. Sie wurde erschlagen. Und das ausgerechnet auf dem Gelände jenes Labels, bei dem sie schon seit vielen Jahren unter Vertrag stand. Hat eine neidische Konkurrentin Kira auf dem Gewissen?

Die Ermittlungen laufen zunächst schleppend an. Weder Label-Chef Dieter Behrens, noch Rapper Cosmo wollen irgendetwas mitbekommen haben. Dabei war Letzterer sogar in der Tatnacht im Studio. Weiß er wirklich nichts? Die Ermittler zweifeln an seiner Version der Dinge.

Schließlich stoßen die Ermittler auf eine neue Spur: Es gab einen Fan, der Kira permanent nachgestellt haben soll. Hat er aus Eifersucht etwas mit dem Tod der Musikerin zu tun? Um das herauszufinden, befragen Voss und Annabell auch Anke Theissen, Kiras Assistentin, und Kiras Bruder Roman Wollitz. Beide sind tief getroffen vom Verlust. In den Recherchen finden die Ermittler aber auch heraus, dass Kira Probleme hatte. Ihre Karriere scheint doch etwas ins Stocken geraten zu sein.

Ein harter Schlag war wohl auch der Rauswurf aus der Jury einer Castingshow. Kira hatte das Engagement sehr genossen, schließlich verhalf ihr die Aufgabe zu noch mehr Öffentlichkeit. Umso bitterer für sie, dass die junge Sängerin Josie ihren Platz einnahm. Der fanatische Fan von Kira hatte sie daraufhin attackiert und überfallen. Eine Warnung, die Eindruck hinterlassen zu haben scheint: Josie wollte daraufhin ihre Karriere an den Nagel hängen - was sie Kira am Abend der Tat mitteilte.

Ist das Gespräch eskaliert? Oder steckt doch etwas ganz anderes hinter Josies Entscheidung gegen die Karriere und hinter Kiras Tod?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Unsterblich" im Cast

Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Lennard "Lenny" Wandmann - Thimo Meitner

Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Anke Theissen - Franziska Wulf

- Franziska Wulf Roman Wollitz - Patrick Güldenberg

- Josie Gössel - Janina Stopper

- Olaf "Cosmo" Brandner - Florian Bartholomäi

- Dieter Behrens - Dirk Martens

- Marius Henke - Lukas Rüppel

- Kira Wollitz - Lisa Hofer

(AZ)

