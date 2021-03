18:06 Uhr

Der Alte mit Falsche Identität im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Das ZDF startet am 2.4.21 die neue Staffel "Der Alte" mit der Folge "Falsche Identität". Wann genau ist die Ausstrahlung im TV? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für alle Freunde der Erfolgsserie "Der Alte": Das ZDF strahlt ab April die Folgen der mittlerweile 45. Staffel aus. Wir haben Ihnen zusammengestellt, welche Darsteller bei der Premierenfolge mit dabei sind, wie die Handlung von "Der Alte - Falsche Identität" ist und wann der TV-Termin ist.

"Der Alte - Falsche Identität" am 2.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Alte - Falsche Identität" ist am Freitag, 2. April 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode dauert eine knappe Stunde. Wer es nicht bis Freitag aushält, der kann sich "Der Alte - Falsche Identität" bereits jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen. Der Stream steht dort kostenlos zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Alte - Falsche Identität"

Laura Berger ist beliebt: Zahlreiche Menschen folgen ihren Profilen in den sozialen Netzwerken, auf denen die junge Frau ihrer Gefolgschaft immer wieder Einblicke gibt in ihr Leben. Ein Leben, das jäh ein Ende nimmt: Eines Tages liegt Berger tot in ihrer Badewanne. Als Tatwaffe finden die Ermittler ausgerechnet das Handy der Influencerin. Ein Zufall, oder doch ein Hinweis darauf, dass jemand aus Bergers Community etwas mit dem Verbrechen zu tun hat? Voss und sein Team starten ihre Recherche.

Schnell finden sie heraus, dass wegen Bergers Abtauchen in die künstliche Onlinewelt ihre echten Kontakte immer rarer gesät waren. Regelmäßig traf sie sich eigentlich nur mit Isa Steinmüller, auch wenn die beiden nicht wirklich eng miteinander waren. Dafür hatten sie alleine schon zu unterschiedliche Ansichten bezüglich sozialer Netzwerke. Isa spürt Betrügern und Lügenerzählern im Netz hinterher. Hatte sie etwa auch etwas gegen Laura recherchiert?

Bei ihren Ermittlungen stoßen die Experten auch auf zwei Männer, die bei dem Fall durchaus eine entscheidende Rolle gespielt haben könnten: Da ist auf der einen Seite Ralph Larsen, der als Designer kaum erfolgreich ist, aber mit Laura eine Kooperation hatte. Kurz vor ihrem Ableben hatte Laura diese Zusammenarbeit aufgekündigt. Musste sie das mit ihrem Leben zahlen? Da ist auf der anderen Seite Lauras heimlicher Verehrer, der unter dem Synonym M.P. im Netz aktiv ist. Lenny findet heraus, wer hinter dem Kürzel steckt: Es ist Markus Perler, der offensichtlich tatsächlich eine Affäre mit Laura unterhielt.

Spooky wird die ganze Angelegenheit, als plötzlich neue Beiträge auf Lauras Profilen auftauchen. Ein Nutzer mit dem Namen "Catfish" hat sich Zugang zu Lauras Konten verschafft. Bringt dieser "Catfish" die Ermittler endlich auf die richtige Spur?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Falsche Identität" im Cast

Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Lennard "Lenny" Wandmann - Thimo Meitner

Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Isa Steinmüller - Lilli Fichtner

- Ralph Larsen - Gabriel Raab

- Laura Berger - Darya Gritsyuk

- Darya Gritsyuk Jenn - Tamara Roming

Carly - Verena Weigert Muñoz

Muñoz Markus Perler - Oliver Bürgin

- Carola Perler - Daniela Kiefer

- André Frei - Daniel Flieger

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen