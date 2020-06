vor 49 Min.

"Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind": TV-Termin, Handlung, Besetzung, Trailer

"Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind" kommt bald im Fernsehen. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer erfahren Sie hier bei uns.

Der Film "Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind" ist in Kürze im TV zu sehen. In dem Krimi geht es um die Entführung eines Jungen: Die Kidnapper drohen den Jungen umzubringen, wenn der Beamte Alex Pollack nicht seinen eigenen Kollegen ermordet.

Alles zur Handlung, dem TV-Termin, den Schauspielern und dem Trailer lesen Sie hier.

TV-Termin von "Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind": Übertragung

Der Film ist am 11. Juni 2020 in der ARD zu sehen sein. "Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind" läuft ab 20.15 Uhr und hat eine Länge von 90 Minuten.

Um was geht es in "Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind": Die Handlung

In dem Krimi geht es um den ehemaligen LKA-Ermittler Alex Pollack, der plötzlich selbst in eine mörderische Erpressung gerät, als der Sohn seiner Nachbarin entführt wird. Denn die Kidnapper wollen das Kind nur am Leben lassen, wenn Pollack seinen Kollegen Bram umbringt - und das innerhalb der nächsten Stunde. Um das Kind und Bram zu retten, inszeniert Pollack einen Mordanschlag. Dabei läuft aber nicht alles nach Plan und der Rettungsversuch des Jungen droht zu scheitern..

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind"

Hier sehen Sie, welche Schauspieler in den Hauptrollen von "Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind" dabei sind:

Rolle Schauspieler Alex Pollack Hannes Jaenicke Bram de Groot Fedja van Huêt Annika Bracha van Doesburgh Sam Robin Welten Renée Birgit Welink Rutger Peter Post Erik Vanenburg Arent Jan Linde Stefan Breuer Sven Gerhardt Susanne Verbeek Tanja Jess Bakker Ferdi Stofmeel

Gibt es einen Trailer zu "Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind"?

Einen offiziellen Trailer zum Film gibt es bislang leider nicht. Sobald dieser erscheint, sehen Sie ihn hier.

