"Der Apotheker": Diese Woche Start auf Netflix - Folgen, Handlung und Trailer

"Der Apotheker" ist demnächst auf Netflix zu sehen. Hier die Infos zu Start-Termin, Handlung und Trailer.

Die Kriminaldokumentation "Der Apotheker" geht in den nächsten Tagen bei Netflix an den Start. Hier erfahren Sie alles über den Start-Termin, Folgen, Handlung, Cast und Trailer.

Start und Folgen von "Der Apotheker" auf Netflix

Der Start-Termin von "Der Apotheker" wurde von Netflix auf Mittwoch, 5. Februar, festgelegt. Wie viele Folgen die Staffel beinhalten wird, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben.

Das ist die Handlung von "Der Apotheker"

Als der Kleinstadt-Apotheker Dan Schneider 1999 bei einer Schießerei im Drogenmilieu in New Orleans seinen Sohn verliert und die Polizei ihm Antworten schuldig bleibt, will er die Sache selbst in die Hand nehmen, um die Mörder seines Sohnes hinter Gitter zu bringen. Wenige Monate später wird er erneut an die Sucht und den tragischen Tod seines Sohnes erinnert, als beunruhigend viele, scheinbar kerngesunde junge Leute in seiner Apotheke auftauchen und Rezepte für eine ungewöhnlich hohe Dosis OxyContin vorlegen.

Schon bevor die Opioidkrise in den USA bekannt wird, hat sich Dan ein Ziel gesetzt: Er will so viele Söhne und Töchter anderer Eltern wie möglich in seinem Umfeld retten. Und er will die Machenschaften der großen Pharmakonzerne aufdecken.

Besetzung von "Der Apotheker": Der Apotheker und seine Zeugen ersetzen die Schauspieler im Cast

Da es sich bei der Mini-Serie "Der Apotheker" um eine Kriminaldokumentation handelt, werden keine Schauspieler an der Serie beteiligt sein. Neben dem Apotheker selbst, der seine Geschichte erzählt, werden allerdings zahlreiche Zeugen zu Wort kommen.

Offizieller Trailer von "Der Apotheker"

Sehen Sie hier den offizellen Trailer der Netflix-Miniserie:

