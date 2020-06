14:18 Uhr

"Der Babysitter-Club": Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Bald startet die Serie "Der Babysitter-Club" auf Netflix. Alle Infos finden Sie hier: Start-Termin, Folgen, Handlung, Cast und Trailer.

Die Serie "Der Babysitter-Club" startet demnächst auf Netflix. Bei der Serie handelt es sich um einen Reboot einer 90er-Jahre-Serie von HBO. Ursprünglich entstammt die Geschichte aber einer literarischen Vorlage: Die Romanserie "The Baby-Sitters Club" umfasst 36 Bücher und wurde zwischen 1986 und 2000 geschrieben. Mit 176 Millionen verkauften Exemplaren ist die Story um eine Gruppe von Freundinnen, die einen Babysitter-Service gründen, einer der größten Jugendbuch-Erfolge der US-Geschichte.

Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Cast sowie einen aktuellen Trailer finden Sie hier in der Übersicht.

Wann ist der Start-Termin von "Der Babysitter-Club"?

Start-Termin der Serie ist Freitag, 3. Juli 2020. In der Regel lädt Netflix am Release-Tag alle Folgen einer Staffel hoch. Fans können sich also einen Tag freinehmen und die Serie komplett genießen.

"Der Babysitter-Club": Das sind die Folgen der Serie

Leider liegen aktuell noch keine Informationen zu den zehn Folgen der Serie vor - weder die Titel der Episoden noch die jeweilige Länge sind also bekannt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Handlung: Darum geht es bei "Der Babysitter-Club"

Eine fünfköpfige Clique von Mädchen gründet aus dem Kinderzimmer heraus einen Babysitter-Service. Der "Babysitter-Club" ist aber nicht nur eine helfende Instanz für andere - auch die Mädchen selbst profitieren von der Arbeit und dem Netz, das sie durch ihr Engagement weben. Denn die Charaktere der Serie durchleben einige persönliche, alterstypische Krisen.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "Der Babysitter-Club"

Die bekannteste Schauspielerin im Cast ist ein ehemaliger Teenie-Star: Alicia Silverstone war in den 90er-Jahren in "Clueless" und "Batman & Robin" zu sehen. Die Besetzung im Überblick:

Sophie Grace als Kristy Thomas

als Kristy Thomas Malia Baker als Mary Anne Spier

Spier Momona Tanada als Claudia Kishi

Shay Rudolph als Stacey McGill

Xochitl Gomez als Dawn Schafer

als Alicia Silverstone als Elizabeth Thomas-Brewer

als Mark Feuerstein als Watson Brewer

Das ist der aktuelle Trailer zu "Der Babysitter-Club"

Leider liegt zu "Der Babysitter-Club" noch kein deutscher Trailer vor. Daher haben wir Ihnen hier den englischen Teaser verlinkt:

