"Der Bachelor" 2018: Ganze Folgen als Wiederholung oder live Panorama

Der "Bachelor" hat sich entschieden: Kristina und Svenja sind im Finale. Die Staffel läuft live im TV und Stream. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung.

In neun Folgen sucht Daniel Völz als "Der Bachelor" 2018 seine Traumfrau - was sich wie immer live im TV und Stream bei RTL sehen lässt. Am 10. Januar startete die Sendung damit, dass der Junggeselle die 22 Kandidatinnen kennenlernte. Nach und nach müssen die Frauen die Heimreise antreten - bis der Bachelor dann im Finale am 7. März entscheiden muss, welche Dame die letzte Rose von ihm bekommt.

Staffel 8 von "Der Bachelor" läuft damit wie gewohnt immer am Mittwochabend - dieses Mal also mit dem Wahl-US-Amerikaner Daniel Völz im Mittelpunkt. Der Junggeselle wurde erst kurz vor dem Start der Sendung offiziell bestätigt, auch wenn Medien den Namen schon Wochen vorher ins Spiel gebracht hatten.

Der 32-Jährige ist Immobilienmakler für das Auktionshaus "Sotheby's" in Florida, bietet aber auch Abenteuer-Touren an. Viele werden die Stimme seines Großvaters kennen - Wolfgang Völz sprach "Käpt'n Blaubär" in der "Sendung mit der Maus".

"Der Bachelor": Staffel 8 immer mittwochs live auf RTL

Die erste Sendung hatte sehr gute Quoten - 14,7 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer (2,42 Mio.) verfolgten am Mittwoch, wie Junggeselle Daniel in Florida die Suche nach seiner Traumfrau begann. Damit war "Der Bachelor" die meistgesehene Sendung des Tages in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum schalteten 3,32 Millionen Zuschauer die erste Folge der neuen Staffel ein.

RTL beschreibt den "Bachelor" als erfolgreich, gutaussehend und kinderlieb. Welche Kandidatinnen können den Junggesellen von sich überzeugen? Und wer muss ohne Rose nach Hause? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Sendetermine - und die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

"Der Bachelor" 2018: Hier die Sendetermine

RTL zeigt Staffel 8 von "Der Bachelor" jeden Mittwoch mit einer Doppelfolge. Das sind die Sendetermine:

10. Januar 2018 ab 20.15 Uhr

17. Januar 2018 ab 20.15 Uhr

24. Januar 2018 ab 20.15 Uhr

31. Januar 2018 ab 20.15 Uhr

7. Februar 2018 ab 20.15 Uhr

14. Februar 2018 ab 20.15 Uhr

21. Februar 2018 ab 20.15 Uhr

28. Februar 2018 ab 20.15 Uhr

7. März 2018 ab 20.15 Uhr

"Der Bachelor" 2018 live im TV und als Stream sehen

Im TV lässt sich "Der Bachelor 2018" auf RTL sehen. Wer die Sendung lieber über einen Live-Stream anschauen möchte, hat wie bei allen RTL-Sendungen hier auf dieser Seite über den Service TV Now Plus die Möglichkeit dazu.

Der Streaming-Dienst ist allerdings nur in einer Probephase von 30 Tagen kostenlos - danach fallen laut RTL 2,99 pro Monat an. Wie der Sender angibt, könne das Abo monatlich gekündigt werden.

"Der Bachelor": Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung

Sie haben Folgen von "Der Bachelor" verpasst oder möchten bestimmte Szenen noch einmal sehen? RTL bietet hier auf dieser Seite nach der Ausstrahlung ganze Folgen als Wiederholung an. Im Gegensatz zum Live-Stream lassen sich diese kostenlos anschauen. (AZ)

