"Der Bachelor" 2019: Die Gewinnerin ist Jennifer Lange Panorama

Beim "Bachelor" 2019 haben die Kandidatinnen um den Junggesellen gekämpft. Die Gewinnerin Jennifer steht fest. Wer war schon vorher raus?

Bei "Der Bachelor" 2019 steht die Gewinnerin fest: Jenny konnte im Finale der Herz von Andrej erobern. Schon vor der Ausstrahlung im TV zeigte RTL die Folge online. Der Sieg von Jennifer Lange bedeutet, dass die letzte Rose nicht an Eva ging. Hier noch einmal eine Übersicht über die Kandidatinnen.

"Der Bachelor" 2019: Gewinnerin ist Jennifer Lange, genannt Jenny

Jennifer Lange

Die 25-jährige Jennifer arbeitet als Sport- und Gesundheitsmanagerin, als Zumba-Trainerin und gelegentlich als Fitnessmodel. Sie kommt aus Bremen und bezeichnet sich selbst als positiven Menschen. Sie hat Bachelor Andrej den ersten Kuss abgeschwatzt.

Jennifer

"Der Bachelor" 2019: Wer ist vor der Entscheidung rausgeflogen?

Evanthia "Eva" Benet

Die Flugbegleiterin ist 26 Jahre alt und wird von ihren Freunden Eva genannt. Nach drei Jahren in Abu Dhabi lebt sie nun wieder in Düsseldorf. Sie hat ein Fernstudium begonnen in Wirtschaftsrecht und geht Abends gerne mit Freunden zum Karaoke oder Tanzen. Sie schaffte es ins Bachelor-Finale - dort entschied sich der Bachelor aber gegen sie und für Jenny.

Evanthia "Eva" Benet aus Düsseldorf (26)

Vanessa Prinz

Vanessa ist ein kreativer Mensch: Die 26-Jährige aus Ditzingen arbeitet nicht nur als Accessoire-Designerin, sie kreiert auch ihre eigene Kleidung. Ebenso gerne steht sie vor der Kamera, um ihre Mode in Szene zu setzen. Abwechslung braucht sie auch beim Sport: So wirft sie mal ein paar Körbe auf dem Basketballplatz, mal tobt sie auf dem Trampolin oder powert sich beim Joggen aus.

Vanessa Prinz

Stefanie Gebhardt

Stefanie beschreibt sich als ein echtes „Kölsches Mädchen, das das Herz auf der Zunge trägt". Seit einem halben Jahr lebt sie aber in Düsseldorf, da sie sich dort als Unternehmerin selbstständig gemacht hat. In ihrer Freizeit engagiert die 32-Jährige sich ehrenamtlich in einem Tierheim und beschäftigt sich mit Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung.

Nathalia Goncalves Miranda

Nathalia ist die erste Nachrückerin bei "Der Bachelor 2019". Die gebürtige Brasilianerin lebt seit 10 Jahren in Deutschland. In Hamm (Westfalen) lebend, arbeitet die 25-Jährige bei einem Süßwarenhersteller. Ihre wahre Leidenschaft ist das Modeln: Nebenberuflich steht sie deshalb für Online-Shops vor der Kamera.

Jade Übach

Jade ist 24 Jahre alt und Flugbegleiterin. Sie hat die deutsche und britische Staatsbürgerschaft und möchte mit ihrem zukünftigen Freund die Welt entdecken. Ein langweiliger Bachelor wäre ihr Albtraum. "Ich will immer Action und keine Langeweile", so die lebenslustige Kölnerin. Sie hoffte vergeblich auf ein Einzeldate mit dem Bachelor und zog dann selbst die Reißleine.

Jade

Nadine Illa

Die 30-Jährige kommt aus Dillingen an der Donau. Nadine beschreibt sich selbst als lebenslustig, bodenständig und mit einer ordentlichen Portion Humor ausgestattet. Den braucht sie wohl auch, denn sie setzt sich beruflich in einer männerlastigen Branche durch: Als Monteurin baut die gelernte Friseurin Spülmaschinen zusammen.

Nadine Illa aus Dillingen (30)

Claudia Gottwald

Claudia kommt aus Obergurig und ist studierte Diplombetriebswirtin. Zurzeit arbeitet sie als Flugbegleiterin, denn "ich war einfach noch nicht bereit für den Büroalltag". Insgeheim träumt die 26-Jährige aber von einem eigenen Brautmodengeschäft.

Claudia Gottwald aus Obergurig (26)

Ernestine Palmert

Derzeit studiert die 26-Jährige aus Neuburg an der Donau stammende International Management in München. Einen achtstündigen Bürotag kann sich die Münchnerin für ihre Zukunft nicht vorstellen - viel lieber würde sie Reisen und Arbeiten verbinden und die verschiedensten Orte dieser Welt unsicher machen.

Ernestine Palmert aus München (26)

Christina Graß

Die 30-jährige Christina ist Pharma-Referentin und selbsternannte Pferdenärrin. Sie kommt aus Hannover und ist seit einem Jahr Single. Bei "Der Bachelor" 2019 muss sie erstmals um einen Mann kämpfen, so die schöne Brünette.

Christina

Cecilia Asoro

Die 22-jährige Cecilia ist Model und Kellnerin. Bekloppt, ehrlich und mit dem Herz am rechten Fleck, so beschreibt sie sich selbst. Cecilia kommt aus Hamm und ist seit vier Jahren Single. Das liege vor allem an ihrem Temperament, so Cecilia.

Cecilia

Nathalie Zengin

Die Kielerin ist zurzeit Promoterin in der Mobilfunkbranche. Nathalie beschreibt sich als eine fröhliche und humorvolle Frau, die regelmäßig Sport treibt und sich um ihren Hund, einen Chihuahua-Spitz-Mischling, kümmert. Besonders stolz ist die 26-Jährige darauf, dass sie innerhalb eines Jahres aus eigener Kraft 20 kg abgenommen hat. Sie findet: "Es gibt nichts wichtigeres als sich im eigenen Körper wohl zu fühlen!" Beim "Bachelor" hat sie sich nicht wohlgefühlt - und die Staffel freiwillig verlassen.

Nathalie Zengin aus Kiel (26)

Luisa Haimann

Die 22-Jährige ist Service-Assistentin in einem Autohaus. Sie kommt aus Forchheim in Bayern. Luisa sucht die ganz große Liebe. Sie möchte nämlich so schnell wie möglich eine Familie gründen. Als liebevoll und zuverlässig beschreibt sich Luisa selbst. Bachelor Andrej ist nicht der richtige Mann für sie - gleich nach Nathalie verließ sie die Traumvilla freiwillig.

Luisa

Isabell Bernsee

Isabell ist 25 Jahre alt und Immobilienmaklerin. Sie ist das Playboybunny unter den Kandidatinnen. Denn für das bekannte Herrenmagazin hat sie sich bereits ablichten lassen. Sie kommt aus Burg bei Magdeburg und betreibt seit ihrem sechsten Lebensjahr Kickboxen und Taekwondo.

Isabell.

Lara Helmrich

Die 27-jährige Kandidatin Lara kellnert und modelt. Sie liebt Festivals, Musik und Tanzen. Deswegen würde sie Bachelor Andrej am liebsten das Tanzen beibringen. Die Berlinerin ist seit drei Jahren Single und möchte dies ändern.

Lara.

Mariya Lazareva

Mariya ist 27 Jahre alt und Kosmetikerin. Die gebürtige Ukrainerin lebt in Stuttgart und unternimmt alles, um gesund und fit zu bleiben. So stehen Yoga, Fitness und Themen rund um die Persönlichkeitsentwicklung auf ihrem Freizeitprogramm.

Mariya.

Claudia Bergmann

Claudia kommt aus Dresden und ist 31 Jahre alt. Sie lichtet ab, was ihr vor die Linse kommt: Die 31-Jährige ist selbstständige Fotografin, vorzugsweise für Hochzeiten, Pärchen- und Baby- Shootings. Außerdem arbeitet sie als Kindermädchen.

Jasmin Lacuzzo

Die Sekretärin und Kellnerin aus Düsseldorf ist 25 Jahre alt. Jasmin hat italienische Wurzeln und sagt von sich selbst, dass sie zu den wenigen Leute gehöre, die heute noch Werte hätten. In ihrer Freizeit ist sie gerne mit ihren Freunden im Düsseldorfer Nachtleben unterwegs.

Jasmin Lacuzzo aus Düsseldorf (25)

Karin Kufieta

Karin kommt aus Schweinfurt und 21 Jahre alt. Nach ihrer Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet nun als Professional Make-up Artist & Hairstylist. Trotz ihres jungen Alters, weiß Karin genau, was sie möchte, aber ebenso, was ihr im Leben fehlt: Der richtige Mann an ihrer Seite.

Karin Kufieta aus Schweinfurt (21)

Julia Jessica Karbownik

Kandidatin Julia ist 26 Jahre alt und Rezeptionistin. Die Blondine mit polnischen Wurzeln beschreibt sich selbst als "spontan, verrückt, lustig und vergesslich". In den letzten fünf Jahren hat sie die Welt bereist und ist nun wieder in München.

Julia

Sina Raffert

Sina ist 28 Jahre alt und die Nachzüglerin in Folge 3. Sie kommt aus Hannover und ihre Leidenschaft ist das Tanzen. Überhaupt ist Sport ihr Leben. So studiert sie Sport und Deutsch auf Lehramt und gibt Tanzstunden für Erwachsene und Kinder.

Kimberley Schulz

Hamburgerin Kimberley ist 25 Jahre alt und studierte Kommunikationsdesignerin. Sie steht auf Ironie und Sarkasmus. Bachelor Andrej könnte bei ihr also mit Humor am meisten punkten.

Kimberley

