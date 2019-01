14:09 Uhr

"Der Bachelor" 2019, Folge 2: Gibt es heute einen Zickenkrieg? Panorama

In Folge 2 von "Der Bachelor" 2019 gibt es heute eine Überraschung: Eine weitere Kandidatin stößt zur Gruppe hinzu. Wie läuft das Gruppendate?

In der ersten Folge "Der Bachelor" 2019 wurden bereits drei Damen von Andrej nach Hause geschickt. Ruhiger wird es deswegen in der zweiten Nacht der Rosen nicht. Ganz im Gegenteil: Nachzüglerin Nathalia Goncalves Miranda stößt zur Gruppe hinzu, um Bachelor Andrej von sich zu überzeugen. Doch nicht nur sie sorgt für eine angespannte Atmosphäre.

"Der Bachelor" 2019: Brasilianerin sorgt für weitere Konkurrenz

Ihr Name zeugt nicht nur von ihrem brasilianischen Temperament, sondern könnte auch für einen Zickenkrieg in der "Bachelor"-Villa sorgen. Denn ihrer Konkurrenz hat Nathalia bereits eine Kampfansage geschickt: "Ich bin ein Mensch, wenn ich etwas haben möchte, dann kämpfe ich auch."

Dass Nathalia nebenberuflich als Model arbeitet und mit ihren langen braunen Haaren in Andrejs Beuteschema passt, macht es für die weiteren 17 Kandidatinnen nicht besser. Ein harter Konkurrenzkampf wird nicht auf sich warten lassen. Es ist nicht das erste Mal, dass während der laufenden Staffel eine neue Teilnehmerin in die "Bachelor"-Villa zieht. Schon in der vergangenen Staffel erschienen zwei Kandidatinnen erst verspätet in der Bachelor-Villa.

Die 25-Jährige bezeichnet sich als Romantikerin, ist, wie Bachelor Andrej, seit einem Jahr Single und sucht einen Mann an ihrer Seite, dem sie endlich das "Ja"-Wort geben kann. Damit zeigt die gebürtige Brasilianerin deutlich, dass sie von ihrem Single-Dasein genug hat.

Folge 2: Eklat bei Gruppendate mit Bachelor Andrej Mangold

Bachelor Andrej lädt in der zweiten Folge bereits einige Kandidatinnen zu Einzeldates ein. Auf einem Gruppendate tanzt Kandidatin Steffi ihn lasziv an. Für Isabell scheint es dies ein No-Go zu sein. Es kommt zum Eklat. Isabelll: "Ich dachte, es heißt der 'Bachelor' sucht eine Frau und nicht der 'Bachelor' sucht einen Bauern." Daraufhin stellt Andrej sie zur Rede.

Ob Nathalia mit ihrer Ankunft tatsächlich Zickereien auslöst und Isabell mit sich mit ihrem derben Spruch ins Aus katapultiert hat, ist heute, Mittwochabend, um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.

Themen Folgen