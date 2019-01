vor 18 Min.

"Der Bachelor" 2019: Erste Annäherungen und neue Konkurrenz in Folge 3 Panorama

"Der Bachelor" 2019 und seine Kandidatinnen kommen wohl so schnell nicht zur Ruhe: Eine weitere Nachzüglerin tauchte gestern in Folge 3 auf. Wer ist sie?

Der Job des "Bachelors" ist für Andrej wohl doch schwerer als gedacht. Er muss sich die unzähligen Namen seiner Kandidatinnen merken, allen Aufmerksamkeit schenken und in jeder Folge die Streitigkeiten zwischen den Damen ertragen. Dass in Folge 2 mit Nathalia eine weitere Kandidatin die Bühne betrat und Isabell dem Bachelor eine Abfuhr erteilte, musste Andrej Mangold zusätzlich verkraften. In Folge 3 nutzte die Sendung noch einmal den Überraschungseffekt einer Nachzüglerin.

Folge 3: Neue Kandidatin crashte Einzeldate von "Der Bachelor" 2019

Auch in Folge 3 wurde vom Sender noch einmal eine neue Dame ins Rennen geschickt. Die 28-jährige Sina aus Hannover möchte ebenfalls um das Herz des Bachelors kämpfen. Dass sie es ernst meint, demonstriert die Blondine auch gleich bei ihrem ersten Erscheinen: Sie crasht nämlich das romantische Einzeldate von Andrej und Eva mit den Worten: "Ohne Spaß kein Fun!".

Dennoch stellte Andrej echte Gentleman-Qualitäten unter Beweis und begleitete Sina wieder zur Tür, da der Zeitpunkt seiner Meinung nach unpassend war. Dennoch möchte er Sina zu einem späteren Zeitpunkt kennenlernen.

Zwei Kandidatinnen verzichten in Folge 3 freiwillig auf den "Bachelor 2019

Es scheint wie verhext: Nachdem bereits letzte Woche Kandidatin Isabell freiwillig aus der Sendung ging und auf den Bachelor verzichtete, entschieden sich auch in Folge 3 zwei Kandidatinnen dazu, die Show zu verlassen. Natalie und Luisa fühlten sich unwohl in der Villa und traten die Heimreise an. Dennoch, ein Glücksfall für die übrigen Kandidatinnen - durch das freiwillige Ausscheiden der beiden erhielten alle anderen eine Rose und keine weitere musste die Villa verlassen.

Die nächste Folge "Der Bachelor" läuft am Mittwoch Abend, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

