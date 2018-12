08:43 Uhr

Der Bachelor 2019: Ganze Folgen live im TV und Stream Panorama

Der Bachelor 2019 live im TV und Stream: Die Sendung läuft ab dem 2. Januar jeden Mittwoch auf RTL. Außerdem gibt es ganze Folgen als Wiederholung.

News zu Der Bachelor 2019 gibt es in unserem Blog.

Den Bachelor Andrej Mangold stellen wir im Porträt vor.

Bei Der Bachelor 2019 umwerben 20 Kandidatinnen den Junggesellen Andrej Mangold. Die Zuschauer können das ab dem 2. Januar im TV und Live-Stream verfolgen.

Außerdem gibt es eine begleitende Show, die exklusiv über TV Now zu sehen ist. Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung und die Sendetermine.

Der Bachelor 2019 im Free-TV und Live-Stream

RTL zeigt die Folgen der neuen Staffel ab dem 2. Januar immer mittwochs ab 20.15 Uhr im TV. Sobald der Sender alle Sendetermine bekanntgegeben hat, finden Sie diese an dieser Stelle.

Der Bachelor lässt sich aber nicht nur im Fernsehen verfolgen, sondern auch im Live-Stream. Dafür nutzt RTL wie gewohnt die Plattform "TV Now Plus", die Sie hier aufrufen können. Allerdings lassen sich die Folgen dort nicht kostenlos live sehen: Monatlich fallen 2,99 Euro an. Allerdings gibt es einen kostenlose Testphase, die 30 Tage dauert. Der Service ist nach Angaben von RTL monatlich kündbar.

Bachelor 2019 live: Ganze Folgen auch als Wiederholung

Eine Folge von der Bachelor 2019 verpasst? Oder Sie möchten Highlights noch einmal sehen? Der Sender RTL bietet zu seinen Shows Wiederholungen auf TV Now an. Im Gegensatz zur Live-Übertragung sind diese Wiederholungen in der Regel kostenlos.

Auf der offiziellen Seite des Senders gibt es außerdem einige Videos rund um die Sendung. Dort lassen sich auch Highlights der vergangenen Staffel noch einmal sehen.

Live-Stream: "Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen" sehen

In diesem Jahr gibt es eine neue Begleitshow zu Der Bachelor 2019, die exklusiv im Live-Stream auf TV Now zu sehen ist. Die Sendung mit dem Namen "Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen" wird von Frauke Ludowig moderiert.

Vom Dschungelcamp ist solch eine Begleitshow schon bekannt. Auch beim Bachelor 2019 wird es noch einmal um die Ereignisse der aktuellen Folgen gehen. Dafür lädt Frauke Ludowig ehemalige Bachelor-Kandidatinnen und Bachelorette-Kandidaten zum Gespräch ein.

"Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen" wird ebenfalls am 2. Januar starten und mittwochs immer direkt nach "Der Bachelor" 2019 zu sehen sein. (AZ)

Themen Folgen