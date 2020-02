vor 31 Min.

"Der Bachelor" 2020, Finale: So überraschend endet Folge 9

"Der Bachelor" 2020: Entscheidet sich Sebastian im Finale für Wioleta? Das lesen Sie hier in unserem Nachbericht zu Folge 9 am 4.3.20.

"Der Bachelor" 2020: Das Finale findet im TV am 4.3. statt, die letzte Folge gibt es aber bereits vorab auf TV Now zu sehen. Hier präsentieren wir Ihnen die Infos im Nachbericht.

Eigentlich läuft das Finale von " Der Bachelor" 2020 erst am nächsten Mittwoch, 4.3.20. RTL hat die letzte Folge nun aber bereits vorab auf TV NOW veröffentlicht. Hier erfahren Sie, wie die letzte Rosenvergabe ablief und welche unerwartete Entscheidung Sebastian im Finale getroffen hat.

"Der Bachelor" 2020, Finale am 4.3.20: Nachbericht zu Folge 9

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Das Finale von "Der Bachelor" ist jetzt schon auf TV Now zu sehen. Am Mittwoch, 4.3.20, läuft die letzte Folge ab 20.15 Uhr im TV auf RTL.

Inhalt (Achtung: Spoiler vor der TV-Ausstrahlung!)

Im großen Finale kämpfen nur noch zwei der anfänglich 22 Frauen um das Herz des Bachelors: Wioleta und Diana. Die beiden lernen in der letzten Folge Sebastians Mutter Conny kennen - überzeugen lässt sich die Münchnerin besonders von der 22-jährigen Diana. Trotzdem zweifelt Sebastian auch kurz vor der letzten Nacht der Rosen stark an seinen Gefühlen: "Ich mag beide Mädchen sehr, aber irgendwas fehlt mir." Und weiter: "Ich habe sehr viel Ungewissheit in mir und spüre kein Verliebtsein." Am Ende entscheidet er sich für - niemanden. Erstmals in der Geschichte der Kuppelshow verteilt der Bachelor keine letzte Rose und serviert damit beide Finalistinnen ab.

Welche Kandidatinnen bekamen keine Rose?

Man mag es kaum glauben - Wioleta und Diana erhielten im Finale keine Rose. Eine Siegerin gibt es somit in diesem Jahr nicht.

Finale bei "Der Bachelor" 2020: Alle Infos zu Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

(AZ)

