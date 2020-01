vor 34 Min.

"Der Bachelor" 2020, Folge 3 heute am 22.1.20: Sebastians Damen vermasseln das Date

"Der Bachelor" 2020, heute am 22.1.20 mit Folge 3: Sebastian Preuss küsst heute zwei Kandidatinnen - doch wer ist Jenny-Jasmins (l.) Nebenbuhlerin? Alle Infos in unserer Vorschau.

In Folge 3 von "Der Bachelor" 2020 am 22.1.20 klappt heute nicht alles für Sebastian Preuss. Seine Herzdamen vermasseln das Date auf einer Yacht. Die Vorschau.

Von Daniel Flemm

" Der Bachelor" 2020: Folge 3 der beliebten RTL-Kuppelshow steht heute am 22.1.20 an - und mit ihr mehrere Ausflüge, die "Bachelor" Sebastian Preuss mit den Ladys unternimmt. Die liebestollen Kandidatinnen und der Hahn im Korb schwimmen, schnorcheln und boxen - zwei Damen haben sogar die Chance, die Hochartistik kennenzulernen.

"Der Bachelor" 2020, heute mit Folge 3: Das Gruppendate auf der Yacht verläuft nicht nach Plan

Doch die gute Laune, die Bachelor Sebastian Preuss und seine sechs Begleiterinnen zu Beginn ausstrahlen, weicht schnell: Die Frauen sind trotz Yacht nicht auf Party eingestellt und beschweren sich zum Beispiel über die Zusammensetzung der Gruppe.

Verständlich - sind doch alle sechs Kandidatinnen heiß auf Zeit zu weit mit dem Bachelor. Auch am nächsten Tag sorgt die Auswahl des Schönlings für Kontroversen: Nach einem Boxtraining mit sechs weiteren Damen - darunter seine Geheimbekanntschaft Denise-Jessica - wählt der Bachelor Jenny-Jasmin für ein Einzeldate am Abend.

Vorschau: "Der Bachelor" 2020 am 22.1.20 - Der Bachelor küsst Jenny-Jasmin - und wen noch?

Es folgt, was folgen muss: Der erste Kuss. Sebastian und Jenny-Jasmin finden sich anziehend - und dennoch ist die Stimmung angespant. Was ist vorgefallen? Die Antwort erhalten die Fans heute am 22.1.20 bei "Der Bachelor" 2020 auf RTL.

Und auch das dritte Gruppendate wird spannend: Sebastian nimmt Diana und Wioleta mit zum Cique du Soleil. Im Anschluss küsst er eine der beiden Ladys beim Einzeldate. Doch welche?

Folge 3 von der "Der Bachelor" 2020 auf RTL: Wen wählt Sebastian Preuss in der "Nacht der Rosen"?

Zusätzliche Emotionen sind im Haus vorprogrammiert: Der Bachelor erfährt, dass es unter den Frauen ein schwarzes Schaf gibt, das die Stimmung absichtlich verpestet. Welche Kandidatin könnte das sein? Und wer setzt sich in der Nacht der Rosen durch?

Die Antwort bekommen die Fans heute am 22.1.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

