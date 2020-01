vor 18 Min.

"Der Bachelor" 2020 heute am 15.1.20, Folge 2: Die Harmonie ist verflogen

"Der Bachelor" 2020 geht heute Abend, 15.1.20, in die nächste Runde. Von der anfänglichen Harmonie, die in der ersten Nacht der Rosen herrschte, ist in Folge 2 nichts mehr zu spüren. Hier eine Vorschau.

Seit der vergangenen Woche sucht " Der Bachelor" Sebastian Preuss unter insgesamt 22 Kandidatinnen die große Liebe. In der ersten Nacht der Rosen mussten bereits drei Bewerberinnen die Heimreise antreten. Die verbleibenden 19 Single-Ladys und Bachelor Sebastian freuen sich nun auf unvergessliche Abenteuer: „Ich bin bereit. Wir können richtig Gas geben jetzt“, so der blonde Junggeselle.

"Der Bachelor" 2020 heute am 15.1.20: Keine Spur mehr von anfänglicher Harmonie

Während sich die Kandidatinnen in der ersten Nacht der Rosen noch blendend verstanden, sieht die Situation nach dem Bezug der Ladys-Villa ganz anders aus: Bei Natali, Diana, Jenny Jasmin, Michele und Linda ist der Auftritt von Tennis-Coach Denise-Jessica in der ersten Nacht der Rosen Gesprächsthema Nummer 1.

Doch was die Lästerschwestern nicht ahnen: Die blonde Münchnerin liegt direkt hinter ihnen in der Hängematte, bekommt alles mit und zeigt sich hinterher schockiert: „Wenn ich meinen Emotionen freien Lauf gelassen hätte, wäre es eskaliert.“ Bei den anderen Frauen sucht sie Trost und verteidigt sich: „Ich hab´ halt in meinem Leben schon ein bisschen was geleistet im Gegensatz zu denen.“

Vorschau: Linda bekommt erstes Einzeldate in Folge 2 von "Der Bachelor" 2020

Ein Überraschungsbesuch von Sebastian hebt jedoch schnell die Stimmung. Er hat nicht nur einen Kuchen für Geburtstagkind Leah dabei, sondern auch die erste Einladung zu einem Einzeldate. Darüber darf sich jedoch eine andere Frau freuen: Linda. Bei einem Helikopter-Flug über den Dschungel, die Maya-Ruinen und das türkisblaue Meer kommen sich die beiden schnell näher.

Anschließend lassen die beiden den Tag am Meer ausklingen, wo Sebastian ihr auch von seiner bewegten Vergangenheit erzählt: „Ich hatte nie jemanden, der gesagt hat: So geht es und so nicht. Ich habe mich leiten lassen von Freunden. Aber es war meine eigene Schuld. Wir haben uns oft gegen andere Gruppen geschlagen. Ich wurde ein paar Mal verhaftet und irgendwann halt mal eingesperrt.“ Ein Wendepunkt im Leben des 29-Jährigen, wie er erzählt.

Wie Linda auf das Geständnis von Sebastian reagiert, können Zuschauer heute Abend, 15. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL erfahren. (AZ)

