Der Bachelor 2021: Folge 1 - So startet heute die neue Staffel

"Der Bachelor" 2021 startet heute mit Folge 1. Alle wichtigen Infos finden Sie hier bei uns in der Vorschau.

Von Monique Neubauer

" Der Bachelor" 2021 geht heute mit Folge 1 der bereits 11. Staffel an den Start. Auch in diesem Jahr verteilt ein begehrter Junggeselle Rosen an die anfangs 22 Kandidatinnen. Die neuen Folgen werden allerdings nicht im Ausland bei strahlendem Sonnenschein stattfinden. "Der Bachelor" 2021 wurde dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland aufgezeichnet.

Der diesjährige "Bachelor" und Junggeselle heißt Niko Griesert, ist 30 Jahre alt und bereits seit drei Jahren Single. In der 11. Staffel der Kuppel-Show will er seine Traumfrau finden. Hier in der Vorschau bekommen Sie alle wichtigen Infos zur ersten Folge von "Der Bachelor".

"Der Bachelor" 2021 heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Der Bachelor" läuft am Mittwoch, 20.01.2021, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Wie sonst auch werden in der ersten Folge alle Kandidatinnen vorgestellt und auch "Bachelor" Niko lernt die liebeswilligen Single-Ladys kennen. Doch dieses Jahr werden nicht alle 22 Teilnehmerinnen gleich am ersten Abend auf Niko treffen: Vier Damen mussten Corona-bedingt in Quarantäne und lernen den "Bachelor" somit erst später kennen. In einer kurzen Videobotschaft kann sich Niko dennoch ein kurzes Bild von den Frauen machen.

Doch auch die restlichen Kandidatinnen halten den "Bachelor" an Tag eins auf Trab. Neben selbstgemalten Bildern und Armbändern wird er reichlich beschenkt. Außerdem wird auch so einiges von ihm gefordert: Während er mit einer Kandidatin eine scharfe Chilli essen soll, macht er mit einer anderen kurzerhand eine Yoga-Session im Anzug. Ansonsten heißt es wie immer: Kennenlernen, Gespräche führen und lästern - bahnen sich in Folge 1 schon erste Zickereien an? Außerdem wird eine Sache zum Thema: Die Frauen rätseln, ob der neue "Bachelor" ein Kind haben könnte. Und tatsächlich - Niko hat eine neunjährige Tochter, die bei ihrer Mutter in den USA lebt. Zu beiden hat er ein gutes Verhältnis und besucht sie regelmäßig.

Der 30-jährige IT-Projektmanager aus Osnabrück sagt über sich: "Ich bin sehr wählerisch. Ich würde nicht eine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte." Findet der begehrte Junggeselle also vielleicht wirklich seine Traumfrau?

