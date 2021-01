vor 16 Min.

Der Bachelor 2021, Folge 2: Heute stehen die ersten Dates an

"Der Bachelor" 2021 läuft heute Abend mit Folge 2. Hier in der Vorschau bekommen Sie alle Infos zu den Dates mit Mimi und Michelle. Außerdem warten zwei neue Frauen auf "Bachelor" Niko.

Von Monique Neubauer

Auch heute heißt es für die Frauen bei " Der Bachelor" 2021 wieder: Alles geben, um bei "Bachelor" Niko Punkte zu sammeln und am Abend eine rote Rose zu ergattern. Heute in Folge 2 wird es die ersten Dates geben. Wer bekommt das erste Einzeldate? Wer ist bei den Gruppendates dabei und darf eventuell noch den Abend alleine mit "Bachelor" Niko verbringen? Alle Infos zur heutigen Folge finden Sie hier in unserer Vorschau.

"Der Bachelor" 2021 heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Der Bachelor" läuft am Mittwoch, 27.01.2021, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Das erste Einzeldate steht an und die glückliche Auserwählte ist Mimi. Auf sie und "Bachelor" Niko wartet ein großer Adrenalin-Kick: Bodyflying von einem Hochhaus. Trauen sich die beiden den Sprung in die Tiefe? Eine Gemeinsamkeit stellen die zwei vor dem Sprung schon mal fest: Beide haben Höhenangst. Nach dem nervenaufreibenden ersten Teil können sich Mimi und Niko bei einem Dinner näher kennenlernen. Die Polin Mimi bekommt von Niko sogar gleich eine Rose für die nächste Runde.

Außerdem erwartet die Zuschauer heute ein Gruppendate. Mit mehreren Frauen trifft sich Niko zum Volleyballspielen. Michelle und Nadine können sich freuen, denn beide dürfen weiter zum Abendessen bleiben. Nach dem Dinner behält der "Bachelor" Michelle da, um mit ihr im Pool den Abend ausklingen zu lassen. Beide schrieben bereits über Instagram miteinander, was vor allem bei den anderen Ladies gar nicht gut ankommt.

Auf einem weiteren Gruppendate mit sieben Frauen, möchte Niko diese bei einer City-Tour im Doppeldecker-Bus näher kennenlernen. Am Ende des Dates behält er Anna bei sich. Ihr erzählt er als Erste, dass er eine kleine Tochter hat, die bei ihrer Mutter in den USA wohnt. Am Abend wartet dann die bekannte Rosenvergabe auf die Frauen - und heute auch eine weitere Überraschung. Zwei neue Frauen warten bereits in der Location. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten sie erst später dazustoßen. Wie die Frauen auf die neuen Konkurrentinnen Denise und Linda reagieren, sehen Sie heute Abend.

"Der Bachelor" 2021: Alle Infos zu Staffel 11

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Niko Griesert

Hier stellen wir den Bachelor 2021 vor, der von den Frauen umworben wird: Niko Griesert im Porträt.

Kandidatinnen

Welche Teilnehmerinnen sind dabei? Wer ist raus? Hier gibt es den Überblick: Bachelor-Kandidatinnen 2021.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Der Bachelor 2021 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen:

Das sind bei Der Bachelor 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen