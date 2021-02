vor 16 Min.

Der Bachelor 2021, Folge 4 heute: Es knistert zwischen Niko und Stephie

"Der Bachelor" kommt Stephie in Folge 4 besonders nahe. Alle Infos hier in unserer Vorschau.

"Der Bachelor" 2021 geht heute in die nächste Runde. Unter anderem kann sich Stephie auf ein Einzeldate freuen. Alle Infos zu Folge 4 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Die aktuelle Staffel von " Der Bachelor" ist in vollem Gange. Auch in Folge 4 kommt der diesjährige Junggeselle Niko einigen seiner Kandidatinnen näher. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie, was Zuschauer heute Abend erwartet.

"Der Bachelor" 2021 heute: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Der Bachelor" läuft am Mittwoch, 10.02.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

In Folge 4 überrascht "Der Bachelor" seine Kandidatinnen zunächst in der Villa, um gemeinsam mit ihnen im Jacuzzi zu planschen. Michèle ergreift schnell die Initiative und bittet Niko zum Einzelgespräch. Dies kommt bei dem Junggesellen gut an, er ist nämlich der Auffassung, dass die Kommunikation zwischen ihm und der Kandidatin zu wünschen übrig lässt. "Wenn das so weitergeht, Michèle – wir fangen uns bald an zu siezen", eröffnet der 30-Jährige seiner Kandidatin.

Trotzdem kann sich über das nächste Einzeldate eine andere freuen: Gemeinsam mit Stephie macht sich "Der Bachelor" auf nach Hamburg um dort einen romantischen Tag zu erleben. Bereits bei der Sightseeing-Tour im Helikopter ist ein deutliches Knistern zu spüren - doch damit nicht genug: Nach einem romantischen Dinner am eigens angemieteten Imbisswagen fordert Niko Stephie zum Tanzen auf. Die beiden kommen sich immer näher, bis es schließlich zum Kuss kommt. "Es hat einfach gepasst. Und wenn es passt, dann ist es auch richtig", so Niko über die Situation. Auch Stephie schwärmt: "Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl gewesen mit ihm."

Nach einem innigen Abend übernachten beide jedoch in getrennten Hotelzimmern: "Ich finde, für ein Übernachtungsdate ist es noch zu früh", stellt Niko klar.

Während sich am nächsten Tag Esther über ein Einzeldate freuen kann, sitzt der Frust bei den Daheimgebliebenen tief. "Ich sehe viel zu gut aus, um hier zu sitzen und hier zu versauern", beschwert sich Linda. Die Stimmung schlägt sich dabei auch auf das Verhältnis zwischen den Kandidatinnen aus: Zwischen Linda und Virginia kommt es zum heftigen Streit.

Wer erhält in der vierten "Nacht der Rosen" eine weitere Rose? Wer muss bereits die Heimreise antreten? Das erfahren Zuschauer heute Abend auf RTL.

"Der Bachelor" 2021: Alle Infos zu Staffel 11

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Niko Griesert

Hier stellen wir den Bachelor 2021 vor, der von den Frauen umworben wird: Niko Griesert im Porträt.

Kandidatinnen

Welche Teilnehmerinnen sind dabei? Wer ist raus? Hier gibt es den Überblick: Bachelor-Kandidatinnen 2021.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Der Bachelor 2021 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen:

Das sind bei Der Bachelor 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

