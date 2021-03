vor 47 Min.

Der Bachelor 2021, Folge 7 gestern: Wie lief das erste Einzeldate von Linda?

"Der Bachelor" 2021 ging gestern wieder in eine neue Runde. Unter anderem durfte sich Kandidatin Linda auf ein Date mit Niko freuen. Alle Infos zu Folge 7 erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Von David Reitschuster

Auch in der gestrigen Folge von " Der Bachelor" 2021 begab sich der 30-jährige Niko Griesert wieder auf die Suche nach seiner Traumfrau. Im Rennen waren insgesamt noch sechs Single-Frauen, welche alle um das Herz des attraktiven Junggesellen kämpften.

Neben romantischen Gruppen- und Einzeldates gab es wie immer jede Menge Gefühlschaos für die Damen und vor allem für Bachelor Niko, der am Ende entscheiden musste, wer seine Familie kennenlernen darf. Hier in unserem Nachbericht erfahren Sie alles Wichtige zu Folge 7 von "Der Bachelor".

"Der Bachelor" 2021: Nachbericht zu Folge 7 heute

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Das erste Date dieser Woche führte Bachelor Niko und die beiden Konkurrentinnen Mimi und Michèle auf einen idyllischen Bauernhof. Dort fütterten und streichelten sie gemeinsam Tiere, doch trotz allem herrschte eine angespannte Stimmung zwischen den Frauen. Niko entschied sich deshalb dazu, Mimi frühzeitig ins Chalet zurückzuschicken und das restliche Date mit Michèle zu verbringen. Nach einem intensiven Gespräch der beiden kam es auf einem Heuboden zum ersten Kuss, von welchem Michèle den anderen Ladies nach ihrer Rückkehr jedoch nichts verriet.

Danach gab es für Kandidatin Hannah ein romantisches Einzeldate in einer Sternwarte. Dort beobachteten der Bachelor und die Unternehmerin nicht nur gemeinsam den Sternenhimmel, sondern es fiel auch der erste Kuss zwischen den beiden. Als Hannah von ihrem Date zurück ins Chalet kam, erzählte sie den anderen von dem Kuss mit Niko und schockte damit nicht nur Mimi, welche in Tränen ausbrach, sondern auch die restlichen Ladys.

Am Tag darauf stand für Karina und Stephie eine Alpakawanderung mit Niko an. Der gemeinsame Spaziergang und das anschließende Schlittschuhlaufen auf einem See sorgten dafür, dass bei Karina Hoffnungen aufkeimten. Doch der Bachelor wollte das Date lieber mit Stephie ausklingen lassen, sodass Karina zurück ins Chalet musste. Mit Stephie zog sich Niko anschließend in eine Blockhütte zurück. Dort kuschelten die beiden vor dem Kamin miteinander und küssten sich dabei auch. Als Stephie den anderen Frauen von dem Abend und dem Kuss berichtete, flossen dieses Mal bei Hannah die Tränen.

Der nächste Tag begann mit einer Überraschung für Linda, welche von Niko zu ihrem ersten Einzeldate eingeladen wurde. Zusammen genossen die beiden ein romantisches Dinner in einem Bootshaus am Tegernsee, bevor sie es sich im Anschluss daran in einer Kuschelecke des Hauses bequem machten. Nach dem Date gab Linda zu: "Ja, es hat geknistert."

Am Ende der Datewoche fand schließlich die siebte Nacht der Rosen statt. Auch dieses Mal war die Entscheidung wieder alles andere als leicht für den Bachelor. Nicht nur Karina und Michèle konfrontierten ihn mit ihren Sorgen, sondern auch Kandidatin Mimi hatte Zweifel und im Gespräch mit ihr herrschte eine bedrückte Stimmung. Das Einzelgespräch mit Linda nimmt hingegen eine ganz andere Wendung, denn dort kam es zu einem Kuss zwischen den beiden.

Wer ist raus?

Schlussendlich musste sich Niko auch dieses Mal wieder entscheiden, welche der Damen er mit in die nächste Runde nimmt und seiner Familie vorstellt und wen er nach Hause schickt. In dieser Woche traf es Hannah und Karina: Die beiden mussten ihre Koffer packen und die Heimreise antreten.

