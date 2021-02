vor 48 Min.

Der Bachelor 2021: Heute in Folge 5 kommt es zum Kuss zwischen Niko und Mimi

Bei "Der Bachelor" 2021 geht es für Niko und die Ladys heute nach Bayern. Alle Infos zu Folge 5 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von David Reitschuster

Die neue Staffel von "Der Bachelor" 2021 ist in vollem Gange. In diesem Jahr sucht der 30-jährige Niko Griesert, welcher bereits seit drei Jahren Single ist, seine Traumfrau in der Show. Heute zieht es ihn und die verbliebenen elf Damen dafür ins idyllische Bayern. Neben romantischen Dates gibt es wie immer eine gehörige Portion Gefühlschaos für Niko und die Ladys. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige zu Folge 5 von " Der Bachelor" 2021.

"Der Bachelor" 2021 heute: Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Der Bachelor" läuft am Mittwoch, 17.02.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

In Folge 5 der Datingshow heißt Bachelor Niko die Single-Damen in einem Chalet am Chiemsee willkommen. Nach der Ankunft lädt der 30-Jährige Jacqueline S. direkt zu einem Date ein und führt bei einem Picknick ein ausgedehntes Gespräch mit der 23-Jährigen. Am nächsten Tag steht für Niko ein Gruppendate auf der Eislaufbahn mit Laura, Michèle, Jacqueline B. und Denise an. Während des Dates liegt der Fokus des Bachelors ganz auf Michèle. Dieser übergibt er am Ende des Dates schließlich ein Geschenk und verkündet außerdem, dass er mit ihr den Tag ausklingen lassen möchte. Zusammen genießen die beiden ein romantisches Candle Light Dinner auf der Eisbahn.

Am Tag darauf steht für Jacqueline S., Hannah, Karina, Esther, Linda und Mimi ein Spa-Aufenthalt mit dem Bachelor auf dem Plan. Niko nutzt die Zeit, um einige Einzelgesprächen mit den Ladys zu führen und verkündet während des Gruppendates, dass er den restlichen Abend mit Mimi verbringen will. Die beiden machen es sich auf dem Balkon einer Holzhütte gemütlich und kuscheln miteinander, bis schließlich der erste Kuss zwischen den beiden fällt. Der Bachelor ist verzaubert und möchte nicht, dass die gemeinsame Zeit schon zu Ende ist. Deswegen lädt er Mimi ein, bei ihm zu übernachten und genießt am nächsten Morgen ein gemeinsames Frühstück mit ihr.

Am Ende der Datewoche findet die fünfte Nacht der Rosen im Haus der Damen statt. Statt lockerer Atmosphäre herrscht dort jedoch eher eine bedrückende Stimmung, denn viele der Frauen konfrontieren den Bachelor mit ihren Zweifeln und Forderungen. Am Ende muss Niko schließlich wieder entscheiden, welche der Damen er weiter kennenlernen möchte und wen er nach Hause schickt.

"Der Bachelor" 2021: Alle Infos zu Staffel 11

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Niko Griesert

Hier stellen wir den Bachelor 2021 vor, der von den Frauen umworben wird: Niko Griesert im Porträt.

Kandidatinnen

Welche Teilnehmerinnen sind dabei? Wer ist raus? Hier gibt es den Überblick: Bachelor-Kandidatinnen 2021.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Der Bachelor 2021 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen:

Das sind bei Der Bachelor 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

