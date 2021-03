09:26 Uhr

Der Bachelor 2021 - Nach der letzten Rose: Folge 10 heute mit der großen Aussprache

Bachelor Niko Griesert stellt sich heute in "Der Bachelor - Nach der letzten Rose" 2021 den Fragen von Frauke Ludowig. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige dazu.

"Der Bachelor" 2021: In Folge 10 steht heute die große Aussprache zwischen dem Bachelor und den Kandidatinnen an. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige dazu.

Von David Reitschuster

Niko Griesert ging kürzlich auf Bachelor-Reise und machte sich auf die Suche nach der großen Liebe. In diesem Jahr jedoch nicht Griechenland und Co., sondern aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland.

Nachdem er an seiner Entscheidung im Halbfinale stark gezweifelt hatte, kam es im Finale letzte Woche zu einer Premiere: Der Bachelor holte Single-Lady Michèle, welche er zuvor nach Hause geschickt hatte, zurück in Sendung. Am Ende entschied sich der 30-Jährige jedoch für Kandidatin Mimi, welcher er die letzte Rose übergab und ihr seine Liebe gestand. Allerdings will die Bild aus Produktionskreisen erfahren haben, dass sich Niko später doch noch umentschieden haben soll - und mittlerweile nun mit der Zweitplatzierten Michèle zusammen ist.

Nun steht heute Folge 10 an, welche den Titel "Der Bachlor - Nach der letzten Rose" trägt. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige über die Aussprache des Bachelors mit den Kandidatinnen. Durch die Sendung heute führt wie gewohnt die Moderatorin Frauke Ludowig.

"Der Bachelor" 2021: Vorschau auf die Aussprache in Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 10 von "Der Bachelor - Nach der letzten Rose" 2021 mit Moderatorin Frauke Ludowig läuft am 24.03.2021 um 20.15 Uhr bei RTL.

Inhalt

Nach dem Finale wird es heute nochmal spannend! Gastgeberin Frauke Ludowig begrüßt den Bachelor Niko Grießert zum exklusiven Gespräch und fragt bei ihm und den Ladys nach, wie es diesen nach der Zeit bei "Der Bachelor" 2021 ergangen ist.

Bei "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" spricht die Moderatorin mit Niko Grießert ausführlich darüber, wie es ihm seit seiner Finalentscheidung ergangen ist. Neben dem 30-Jährigen werden auch einige Frauen im Studio zu Gast sein, welchen in den letzten Wochen der aktuellen Staffel für außergewöhnliche und besondere Momente gesorgt haben. Zusammen lassen alle die Geschehnisse aus der diesjährigen elften Staffel Revue passieren und blicken nicht zuletzt auch auf ausgewählte Highlights der vergangenen zehn "Bachelor"-Staffeln zurück.

Darüber hinaus widmet sich RTL nach der TV-Ausstrahlung der Wiedersehensshow heute Abend auch in einer neuen Folge von "Der Bachelor – Der Podcast" bei Audio Now dem Thema und geht dort auf die aktuellen Entwicklungen und die Gerüchte rund um eine Beziehung von Niko und Michèle ein.

"Der Bachelor" 2021: Alle Infos zu Staffel 11

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Niko Griesert

Hier stellen wir den Bachelor 2021 vor, der von den Frauen umworben wird: Niko Griesert im Porträt.

Kandidatinnen

Welche Teilnehmerinnen sind dabei? Wer ist raus? Wer ist die Siegerin der diesjährigen Staffel? Hier gibt es den Überblick: Bachelor-Kandidatinnen 2021.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Der Bachelor 2021 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen:

Das sind bei Der Bachelor 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen