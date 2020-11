vor 1 Min.

Der Bachelor 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit, alle Infos

"Der Bachelor" kommt 2021 mit neuen Folgen im Fernsehen bei RTL. Start, Sendetermine und Sendezeit – alle Infos erhalten Sie hier im Artikel.

Von Elisa Jebelean

" Der Bachelor" geht Anfang 2021 mit Staffel 11 bei RTL an den Start. Auch nächstes Jahr verteilt ein charmanter Junggeselle Rosen an etwa 20 Kandidatinnen. Mit der letzten Rose erhält eine Kandidatin die Möglichkeit, den Bachelor dann noch näher kennenzulernen. Viel ändert sich also in der neuen Staffel nicht, aufgrund der Corona-Pandemie werden die neuen Folgen allerdings nicht in Griechenland und Co., sondern in Deutschland aufgezeichnet.

Es besteht aber kein Grund zur Sorge: RTL findet sicherlich trotzdem einen Weg, die Kandidatinnen und den Bachelor in Badekleidung zu präsentieren. In diesem Jahr heißt der Junggeselle Niko Griesert. Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos zu "Der Bachelor" 2021, wie Sendetermine, Übertragung und Sendezeit.

Start von "Der Bachelor" 2021 - Wann läuft die Sendung an?

"Anfang 2021" lautet die einzige Information, die Fans und Presse derzeit zum Staffel-Start haben. Einen genauen Start-Termin wird der Sender aber vermutlich in den kommenden Wochen veröffentlichen. Zur Orientierung: Die zehnte Staffel startete am 8. Januar 2020.

"Der Bachelor" 2021: Sendezeit und Sendetermine

Wenn der Start-Termin noch nicht steht, können wir Ihnen selbstverständlich auch noch keinen Überblick zu den Sendeterminen liefern. Das wird nachgereicht, sobald weitere Infos veröffentlicht werden. Der Sendeplatz von "Der Bachelor" im Programm von RTL ist allerdings seit vielen Jahren festgelegt: Mittwoch um 20.15 Uhr.

Die Übertragung live im TV und Stream

Die Folgen können neben der TV-Ausstrahlung auch im Stream gesehen werden. Das ist über den Service TVNow möglich. Mit einer Premium-Mitgliedschaft können Sie die Sendung auch ohne Werbung ansehen, sie ist aber nicht zwingend erforderlich um "Der Bachelor" 2021 zu streamen. Mehr dazu lesen Sie hier im Artikel: "Der Bachelor" 2021: Übertragung live im TV und Stream.

Das ist Bachelor "Niko Griesert"

Niko Griesert ist 30 Jahre alt und kommt aus Osnabrück. Der neue Bachelor ist IT-Projektmanager und geht vier bis fünf Mal die Woche ins Fitness-Studio, wie er in einem Interview mit RTL erzählt. Seine Hobbies sind aber breit gefächert: Von Klavierspielen bis Reisen - Niko Griesert ist für fast alle Aktivitäten zu haben. Mehr dazu, lesen Sie hier im Porträt: Der Bachelor 2021: Das ist Niko Griesert.

Hier die Bachelor der vergangenen fünf Jahre im Überblick:

Staffel 6: Leonard Freier

Staffel 7: Sebastian Pannek

Staffel 8: Daniel Völz

Staffel 9: Andrej Mangold

Staffel 10: Sebastian Preuss

