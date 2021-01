vor 32 Min.

Der Bachelor 2021: Übertragung live im TV und Stream heute am 20.1.21

"Der Bachelor" ab heute wieder live im TV und Stream bei RTL. Wie läuft die Übertragung? Wo können die Folgen als Wiederholung gesehen werden? Hier gibt es die Antworten.

Von Elisa Jebelean

" Der Bachelor" - ein Konzept von dem wohl jeder Mann träumt. 22 Frauen umwerben einen einzigen Jungesellen und buhlen um seine Aufmerksamkeit. Ab heute, dem 20. Januar 2021, zeigt RTL eine neue Staffel der erfolgreichen Kuppelshow. Zum ersten Mal wurde die Staffel in Deutschland gedreht. Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und zu den Wiederholungen.

"Der Bachelor" 2021: Übertragung live im TV und Stream

Heute steht der Start-Termin für Staffel 11 von "Der Bachelor" an: RTL zeigt Staffel 11 ab dem 20. Januar 2021. Die zehnte Staffel startete am 8. Januar im TV bei RTL. Die neuen Folgen laufen immer am Mittwoch zur Primetime um 20.15 Uhr - das war übrigens auch während Staffel 2 bis 9 der Fall.

Die Folgen lassen sich nach der Ausstrahlung im TV auch bei TVNow ansehen. Da der kostenfreie Stream allerdings werbefinanziert ist, müssen Sie mit Unterbrechungen rechnen. Wer "Der Bachelor" 2021 ohne Werbung sehen möchte, könnte über eine Premium-Mitgliedschaft nachdenken. Sie kostet 4,99 Euro im Monat und ermöglicht es, die neuen Folgen teils auch vor der TV-Ausstrahlung anzusehen.

Ganze Folgen von "Der Bachelor" 2021 als Wiederholung sehen

Die Sendungen sind auf TV-Now verfügbar - unabhängig von Sendezeiten und Sendeterminen bei RTL. Üblicherweise zeigt der Sender die neuen Folgen aber jede Woche mindestens einmal auch im Fernsehen als Wiederholung. Während der zehnten Staffel liefen die Wiederholungen üblicherweise Freitagnacht, zwischen 1 und 3 Uhr. Mittlerweile sind die Wiederholungen der ersten Folgen bekannt: Folge 1 bis 4 laufen wieder Freitagnacht, allerdings zwischen 0 und 3 Uhr. Die Sendezeiten variieren stark.

