Der Bachelor 2021 heute mit Folge 8: Niko zweifelt an seiner Entscheidung

"Der Bachelor" 2021: Heute im Halbfinale warten die Homedates auf Bachelor Niko und seine Kandidatinnen. Alles Wichtige zur Episode erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Langsam aber sicher wird es ernst bei " Der Bachelor" 2021: Heute steht bereits das Halbfinale an. Noch vier der anfänglich 22 Damen kämpfen um die letzte Rose, die in der kommenden Woche im Finale vergeben wird. Dabei wartet bereits heute das vielleicht bedeutsamste Date der Staffel auf die Kandidatinnen, denn sie lernen die Familie von Bachelor Niko kennen.

Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige zum Halbfinale von "Der Bachelor" 2021.

"Der Bachelor" 2021 heute: Vorschau auf Folge 8

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "Der Bachelor" läuft am Mittwoch, 10.03.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Die Nervosität ist den letzten vier Kandidatinnen Mimi, Michèle, Stephie und Linda sichtlich anzumerken, denn das Date, das heute ansteht, hat es in sich: Die Teilnehmerinnen lernen in der vorletzten Woche der diesjährigen Staffel Nikos Eltern, seinen Bruder Alex und seine Schwester Christina kennen. Mit seiner bisherigen Auswahl scheint die Familie allerdings mehr als zufrieden zu sein: "Das sind wirklich ganz, ganz tolle junge Frauen, alle mit einer eigenen guten Geschichte", bestätigt Nikos Vater Wolfgang den diesjährigen Bachelor.

Seine Entscheidung vereinfacht dies jedoch nicht, denn bereits am Abend muss die erste Kandidatin die Heimreise antreten. Nur drei Kandidatinnen dürfen Niko bei sich zu Hause für die Homedates begrüßen. Aufgrund der Corona-Pandemie finden diese jedoch anders als gewohnt statt: Zwar reist der Bachelor in die Heimat der Frauen, doch deren Familien lernt Niko lediglich über eine Videobotschaft kennen. Mit einer Außnahme - Mimis Familie, die die beiden nach dem Video-Call mit einem coronakonfromen Besuch im Garten überrascht.

Bei der nächsten Nacht der Rosen gerät der Bachelor allerdings ins Grübeln und scheint an seiner eigenen Entscheidung zu zweifeln: "Treffe ich jetzt die richtige Entscheidung?", überlegt Niko. "Das weiß ich auch nicht mehr. Es ist zerrissen in mir. Ich hatte vorher nie so intensiv das Gefühl: 'Was, wenn du dich falsch entscheidest?' Und jetzt habe ich das." Die Entscheidung ist allerdings bereits gefallen und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden - oder etwa doch?

