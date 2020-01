15:19 Uhr

"Der Bachelor", Folge 1 am 8.1.20: Die erste Nacht der Rosen ist vorbei

"Der Bachelor" 2020 hat in Folge 1 am 8.1.20 gleich die ersten Rosen an die Kandidatinnen verteilt. Auch Birgit bekam eine.

"Der Bachelor": In Folge 1 werden schon früh drei Rosen verteilt. Drei der 22 Kandidatinnen dürfen auch schon wieder abreisen. Was sonst am ersten Abend geschah.

Das war neu: Schon bevor die erste Nacht der Rosen begann, waren drei Rosen vergeben. " Der Bachelor" alias Sebastian Preuss überreichte nämlich schon während der Kennenlernen-Party einige der wertvollen Blumen. Doch von Anfang an:

Am Mittwochabend war es endlich so weit: 22 Frauen versuchen wieder das Herz des 29-jährigen Bachelor unter der Sonne Mexikos zu erobern. Und wie üblich, fühlt sich Folge 1 wie ein überlanges Musik-Video an. Der Bachelor läuft mal hier, mal da in Zeitlupe herum - auch mal Oberkörper frei - spricht in die Kamera und dann gibt es einen Schnitt zu einer der Kandidatinnen.

"Der Bachelor", Folge 1 am 8.1.20: Viele Jennys, viele Models, wenig Inhalt

Gleich fünf Frauen mit dem Namen oder Spitznamen Jenny sind dabei. Wenn sich der Bachelor da nicht öfters verzettelt. Vorzugsweise werden die Damen halbnackt am Strand gezeigt oder wie sie im heimatlichen Umfeld ihren Hobbys nachgehen. Tennis spielen zum Beispiel - und ja auch dort werden kurze Röcke getragen. Eine andere Kandidatin tanzt völlig natürlich auf einer Parkbank, während sie über ihre schwere Kindheit redet. Wirkliche Inhalte sucht man vergebens. RTL setzt wie immer auf bewerte emotionale Mittel. Auch beim Bachelor selbst.

Seine Vergangenheit - eine Kindheit ohne Vater, falsche Freunde und den tragischen Tod seines Bruders - will der Inhaber eines eigenen Malerbetriebs endgültig hinter sich lassen. Der Münchner Junggeselle hofft daher auf eine rosige Zukunft mit der Richtigen an seiner Seite.

Nachbericht: Das geschah in der ersten Nacht der Rosen in Folge 1 von "Der Bachelor"

Nach dem kurzen Kennenlernen an der Tür eröffnet Sebastian noch leicht überfordert von der Menge an Frauen die Party in der Villa. Dabei vergibt er bereits die erste Rose an Wioleta, die als erstes ankam. Schon stürzen sich die ersten Damen auf den 29-Jährigen, der dann aber oft nur ein Thema hat: Sport. Das ist ihm sehr wichtig und noch wichtiger, dass die Frau an seiner Seite auch sportlich ist.

Auch eine Premiere: Zwillinge sind dabei. Doch der Bachelor hat dazu seine eigene Meinung. Schlag auf Schlag führt er ein paar Einzelgespräche und vergibt noch zwei Rosen - an Tenniscoach Denise-Jessica und an die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Natali.

Für diese Damen war in Folge 1 bei "Der Bachelor" schon schluss

Bei der ersten Nacht der Rosen herrscht Aufregung auf allen Seiten, die erste Funken sprühen: "Ich habe schon das Gefühl, dass es zwischen uns ein bisschen gefunkt hat", schwärmt Tenniscoach Denise-Jessica.

Sebastian verteilt Rose um Rose und am Ende gehen die Zwillinge Isabelle und Lauren genauso wie die 1,80 Meter große Jessica leer aus. Wie es weitergeht, können die Zuschauer am nächsten Mittwoch, 15. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL erfahren. (AZ)

