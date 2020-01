vor 17 Min.

"Der Bachelor", Folge 4 am 29.1.20: Sendetermine, Stream, Kandidatinnen, TV-Übertragung

"Der Bachelor" 2020: Am 29.1.20 lief Folge 4 auf RTL. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung live im TV und Stream und Kandidatinnen finden Sie hier.

In Folge 4 küsste der Bachelor am 29.1.20 zwei Damen. Kandidatinnen, Übertragung live im TV und Stream und Sendetermine - hier gibt es alle Infos zur RTL-Show.

" Der Bachelor" 2020: In Folge 4 unterzog sich Sebastian Preuss am 29.1.20 einer mexikanischen Kakao-Zeremonie. Auch ansonsten verlebte der Bachelor süße Stunden - besonders zwei Frauen kam der Herzbube dabei sehr nahe. Wen der Bachelor küsste, erfahren Sie im Nachbericht: "Der Bachelor" am 29.1.20 mit Folge 4: Zwei Küsse und ein Schokobad.

Sendetermine, Übertragung im TV und Live-Stream und Kandidatinnen - alle Infos auf einen Blick.

"Bachelor" 2020: Folge 5 am 5.2.20 - Start und Sendetermine

Der Start-Termin der neuen "Bachelor"-Staffel war Mittwoch, 8. Januar 2020. Die neuen Folgen laufen nun jeden Mittwoch ab 20.15 Uhr auf RTL.

Hier bekommen Sie genauere Infos: Der Bachelor 2020: Die Sendetermine im Überblick.

Kickboxer, Rosenkavalier, Bayer: "Der Bachelor" Sebastian Preuss

2020 wird Sebastian Preuss als Bachelor Rosen verteilen. Der 29-Jährige aus München ist Profi-Kickboxer und damit sehr sportlich. Es hat es sogar zum Weltmeister geschafft. Der Weg zum Erfolg gelang im erst nach Problemen in seiner Jugend: Er saß wegen Körperverletzung sogar im Gefängnis.

Mehr über den neuen Bachelor lesen Sie hier in unserem Porträt zu Bachelor Sebastian Preuss.

Folge 5 am 5.2.20: Diese Single-Kandidatinnen kämpfen in Staffel 10 um den "Bachelor" 2020

2020 buhlen insgesamt 22 Frauen um die Gunst des Bachelors. Hier erfahren Sie mehr: "Der Bachelor" 2020: Die Kandidatinnen im Überblick

Übertragung: "Der Bachelor" 2020 live im TV und Stream sehen

Staffel 10 von "Der Bachelor" läuft live im TV auf RTL . Außerdem wird ein Live-Stream angeboten. Der ist allerdings nur in einer Testphase von 30 Tagen kostenlos. Danach fallen 4,99 Euro im Monat an. Mehr erfahren Sie hier: Der Bachelor 2020 live im TV und Stream.

News zu Staffel 10 von "Der Bachelor"

Sie interessieren sich für News, Vorschauen und Nachberichte rund um die Sendung? Diese bekommen Sie in unserem News-Blog: Hier gibt es aktuelle News zu Der Bachelor 2020.

