07:15 Uhr

"Der Bachelor": Gewinnerin ist schon bekannt Panorama

Die Gewinnerin bei "Der Bachelor" 2019 steht schon fest: Jenny oder Eva? Wir geben eine Vorschau - und verraten am Ende des Artikels, wer gewonnen hat.

Wer ist die Gewinnerin bei "Der Bachelor" 2019? Im Finale der RTL-Kuppelshow treffen Jennifer Lange und Evanthia Benetatou auf die "Bachelor"-Mutter. Wie werden die beiden bei ihr ankommen – und vor allem: Was wird sie ihrem Sohn raten, für welche der beiden Frauen er sich entscheiden soll? Wir verraten wie das Kennenlernen mit Mutter Monika abgelaufen ist und für wen sich Bachelor Andrej letztendlich entschieden hat.

"Der Bachelor": Gewinnerin lernt vor Sieg Mutter von Andrej kennen

Der Bachelor hat im Finale noch zwei Frauen, die im Finale um sein Herz kämpfen: Eva und Jenny. Optisch und charakterlich zwei sehr unterschiedliche Frauen. Beide haben es ihm seit Beginn sehr angetan. Doch welche Lady hat auch sein Herz erobert? Wer bekommt die letzte Rose?

Für die letzte Entscheidung holt sich Bachelor Andrej Hilfe bei seiner Mutter Monika und seinem Stiefvater Carsten. "Jetzt kommt der Endgegner!", witzelt Andrej bei der Ankündigung des Treffens. Dieser Scherz hat bei den Finalistinnen wohl eher Herzklopfen ausgelöst. RTL weiß, dass Andrej ein sehr inniges Verhältnis mit seiner Mutter hat. Das wissen wohl auch die Kandidatinnen Eva und Jenny.

Im Gespräch mit Andrejs Mutter zeigt sich Eva offen. So spricht über ihre Gefühle zu Monikas Sohn: "Es fühlt sich richtig an, wenn ich mit Andrej zusammen bin." Carsten, Andrejs Stiefvater, konnte Eva damit schon mal überzeugen. "Eva ist deutlich mehr Frau", findet er. Und auch Jenny beichtet Mutter Monika ihre Gefühle für Andrej. Aber kann sie sie auch als Verbündete gewinnen? Selbst wenn eine der beiden Andrejs Mutter überzeugen konnte, bleibt es seine Entscheidung.

Andrej fragt seine Mutter Monika und seinen Stiefvater Carsten nach ihrer Meinung zu Jenny und Eva. Danach entscheidet er sich für eine Gewinnerin. Bild: TV NOW

Vorsicht Spoiler: Das ist die Gewinnerin von "Der Bachelor" 2019

Das große Finale wurde bereits einen Tag zuvor auf TVNOW als Stream angeboten. Deshalb ist bereits klar, welche Kandidatin das Herz des Bachelors 2019 erobert hat. Ist es Sport- und Gesundheitsmanagerin Jenny, die den ersten Kuss der neunten Staffel abgestaubt hat? Oder Flugbegleiterin Eva, die es Andrej auch sehr angetan hat?

In der letzten Nacht der Rosen entscheidet sich Andrej für Kandidatin Jenny! Die offensive Art der 25-jährigen Bremerin hat sich ausgezahlt. Mit den Worten: "Ich bin auf der Suche nach einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe und das bist du", gesteht der Basketballer der Sport-Trainerin seine Gefühle. "Ich habe mich auch in dich verliebt", flüstert Jenny ihrem Herzblatt entgegen. Daraufhin gibt es natürlich einen leidenschaftlichen Kuss, welcher die finale Entscheidung besiegelt. Und zum neunten Male hat RTL einen attraktiven Junggesellen an die Frau gebracht.

Wie Eva auf diese Entscheidung reagiert hat, sehen Sie heute Abend im großen Finale von "Der Bachelor 2019" um 20.15 Uhr auf RTL.

