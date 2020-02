vor 16 Min.

"Der Bachelor", Kandidatinnen: Wer ist raus? Wer ist im Finale dabei?

"Der Bachelor" 2020, Folge 8: Welche Kandidatinnen haben es ins Finale geschafft? Bachelor Sebastian Preuss stellt seiner Mutter in der kommenden Folge die zwei Finalistinnen vor.

"Der Bachelor" 2020: In Folge 8 am 26.02.20 kämpften die verbliebenen Kandidatinnen wieder um das Herz von Sebastian Preuss. Wer hat es in das Finale geschafft? Alle Infos gibt es hier im Überblick.

" Der Bachelor" 2020: Welche der Kandidatinnen ist im Finale mit dabei? Wer hat keine Rose bekommen? Der Nachbericht zur akutellen Folge: "Der Bachelor" 2020, Folge 8 gestern am 26.2.20: Wer sind die Finalistinnen?

"Bachelor 2020", Kandidatinnen: Wer ist raus?

Natali Vrtkovska (24) ist Schadenssachbearbeiterin aus Coburg: "Bei Männern kann ich total schüchtern sein."

Natali Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Leah Marie Kruse (23) studiert Rechtswissenschaft in Hamburg und sagt schon jetzt: "Bei Banalitäten bin ich raus."

Leah Marie Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jenny Thiede (32) arbeitet als Tierpflegerin in Köln. Ihre Bedingung an den Bachelor: "Mich kriegt man(n) nur mit zwei Hunden."

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jenny-Jasmin Krause-Wegner (25) ist als Zollbeamtin in Köln tätig und findet: "Man sollte immer mit dem Herzen sehen!"

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Anna Mildenberger (27) ist Restaurant- und Eventmanagerin und kommt aus Leimen. Sie meint: "An kleinen Gesten erkennt man ein großes Herz!"

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Vanessa Guida (27) ist ebenfalls Make-up Artist, kommt aus Freiburg und meint: "Unnötige Geschichten hab' ich satt."

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Linda Reschke (24) ist Studentin aus Essen und behauptet: "Ich werde oft unterschätzt."

Linda Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Denise-Jessica König (26) arbeitet als Tennis-Coach in München und glaubt: "Ein perfektes Date braucht den perfekten Mann."

Denise-Jessica Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jessi Florini (23) ist Content Creator aus Zug (Schweiz): "Ich weiß, dass man sich im TV verlieben kann."

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Judith Diaz Caballero (28) arbeitet als Dolmetscherin in Köln und weiß über sich: "Ich bin schon SEHR eifersüchtig!"

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Rebecca Elisa Hüttemann (26) arbeitet als Make-Up Artist, wohnt in Gütersloh und sagt: "Einen Astrophysiker brauche ich nicht."

Rebecca Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Michele Stradomska (24) arbeitet als Kosmetikerin und kommt aus München. Sie sagt: "In meiner Beziehung hatte ich bisher das Gefühl, dass ich mehr gegeben und mehr um die Liebe gekämpft habe."

Michele Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jenny Schneider (26) ist Wimpernstylistin aus Freiburg und sagt über sich: "Ich bin kein typisches Mädchen!"

Jenny Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jennifer Rath (24) arbeitet als Versicherungskauffrau aus Köln. Ihre Erfahrung: "Tinder war nicht das Richtige für mich…"

Jennifer Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Isabelle Pallmann (28) studiert auf Lehramt und kommt aus Ludwigshafen. Sie weiß: "Eine richtige Flirttechnik hab' ich eigentlich nicht …"

Isabelle Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jessica Brauns (29) ist Augenoptikermeisterin aus Kassel. Ihr Vorsatz: "Ich mache keine halben Sachen. Wenn, dann richtig!"

Jessica Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Laureen Pallmann (28) studiert Kommunikationswissenschaft in Ludwigshafen. Ihre Macke: "Ich bin ein ziemlicher Serienjunkie."

Laureen Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Birgit Schenkermayr (27) ist Geschäftsführerin eines Start-Ups aus Seitenstetten (Österreich) und meint: "Ein Tag ohne Sport ist ein verlorener Tag."

Birgit Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jenny-Fleur Kuiper (26) ist Bürokauffrau aus Dortmund und findet: "Mir ist egal, was andere Leute denken."

Jenny-Fleur Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Desiree Zurga (27) ist Marketing-Managerin aus München und sagt über sich: "Ich hab' Sonne im Herzen und glaube an Wunder, Liebe und Glück."

Desiree Bild: TVNOW/Arya Shirazi

"Bachelor 2020": Kandidatinnen im Überblick

Diana Kaloev (22) studiert Journalismus in Köln. Ihr Credo: "Wenn jemand zu krass auf mich steht, bin ich raus."

Diana Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Wioleta Psiuk (28) ist Model aus Münster und sagt über sich: "Im Job bin ich selbstbewusst, privat bin ich schüchtern."

Wioleta Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Sebastian Preuss hat wie immer die Qual der Wahl und muss sich zwischen Zollbeamtin, Tennis-Coach, Wimpernstylistin und Co. entscheiden. Die Jubiläumsstaffel von "Der Bachelor" läuft bereits seit Mittwoch, dem 8. Januar 2020, auf RTL. (AZ)

