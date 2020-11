vor 17 Min.

Der Befreier (The Liberator): Netflix-Start heute - Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Der Befreier (The Liberator im Original) ist ab heute eine neue Dramaserie auf Netflix. Start, Besetzung, Handlung, Trailer und Folgen - lesen Sie hier alle Infos.

"Der Befreier" (The Liberator) ist ab heute mit insgesamt vier Folgen auf Netflix zu sehen. Die Kriegsserie hat einen ganz neuen Look: Es ist die erste Serie, die mit der Trioscope™-Technologie produziert wurde. Wie bereits aus dem Trailer ersichtlich, kombiniert die neue Animationstechnologie Realverfilmung und Computeranimation. Die Handlung von "Der Befreier" spielt während des Zweiten Weltkrieges und basiert auf dem Buch "Der Befreier: Die Geschichte eines amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg" von Alex Kershaw.

Lesen Sie hier alle Infos rund um Start-Termin, Besetzung und Folgen von "Der Befreier".

"Der Befreier": Wann ist der Netflix-Start?

Das Release-Datum für die erste Staffel von "Der Befreier" ist heute, am 11. November 2020. Mittlerweile wurde der kostenlose Probe-Monat des Streamingdienstes abgeschafft. Für Neukunden fallen demnach bereits in den ersten 30 Tagen Kosten an - je nachdem welches Abo sie gewählt haben. Die Basisversion kostet 7,99 Euro, die Ultra-HD-Version schlägt mit 15,99 Euro zu Buche.

"Der Befreier": Wie viele Folgen hat die animierte Kriegsserie?

Insgesamt soll die erste Staffel von "Der Befreier" vier Episoden haben. Die Länge und die Titel der einzelnen Folgen ist noch nicht bekannt.

Handlung von "Der Befreier" (The Liberator)

Die Dramaserie basiert auf einer wahren Geschichte. Im Mittelpunkt stehen US-Armeeoffizier Felix Sparks und seine Infanterie-Einheit, die einen der blutigsten Feldzüge des Zweiten Weltkriegs erlebt haben. Die Soldaten kämpften insgesamt fast zwei Jahre für die Befreiung Europas. Er und sein Bataillon waren eine der ersten Truppen, die das Dachauer Konzentrationslager einnahmen und die Menschen befreiten. Der wahre Armeeoffizier Felix Laurence Sparks starb im Alter von 90 Jahren in Colorado. Welchen Weg die Serie allerdings einschlägt ist noch nicht klar.

Schauspieler im Cast von "Der Befreier": Das sind die Darsteller

Bradley James spielt den eigenwilligen Offizier Felix Sparks. Sehen Sie hier den Cast im Überblick:

Schauspieler Rolle Bradley James Felix Sparks Martin Sensmeier Felbwebel Samuel Coldfoot Jose Miguel Vasquez Unteroffizier Able Gomez Mike Rowe Erzähler Ross Anderson Kapitän Scott Billy Breed Vince Vaccaro Finney Cassidy Michigan David Elliot General Robert Frederick Sam Gittins Garnett 'Junior' Bullock Kiowa Gordon Unteroffizier Kanuna Bryan Hibbard Joe Hallowell Pedro Leandro Gefreiter Garcia Tatanka Means Gefreiter Thomas Otaktay Matt Mercurio Gefreiter Miguel Cordosa Billy Rayner Taylor Medic Michael Schaeffer Pop Bullock David Shields Unteroffizier Avery

Trailer zu "Der Befreier"

(AZ)

