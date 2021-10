Staffel 2 von "Der Beischläfer": Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer

"Der Beischläfer" geht Mitte November mit Staffel 2 bei Amazon Prime an den Start. Alle Infos zu den Folgen, der Handlung und Besetzung - hier. Außerdem haben wir einen Trailer für Sie.

"Der Beischläfer" kehrt mit einer neuen Staffel zu Amazon Prime Video zurück. Die deutsche Serie handelt von einem Automechaniker, der wider Willen zum Schöffe berufen wird und sich in eine Richterin am Amtsgericht München verliebt.

Bei der zweiten Staffel der Serie führte Sebastian Sorger Regie. Als Autoren fungierten Murmel Clausen und Mike Viebrock. Produziert wurden die neuen Folgen von Medienunternehmer Thomas Peter Friedl.

Worum dreht sich die Handlung? Wie viele Folgen gibt es? Und welche Schauspieler gehören zum Cast der zweiten Staffel von "Der Beischläfer"? Hier bekommen Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

Start: Ab wann ist Staffel 2 von "Der Beischläfer" bei Amazon Prime Video zu sehen?

Amazon Prime Video hat den Start der zweiten Staffel von "Der Beischläfer" für Freitag, den 12. November 2021, angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt stehen alle acht Folgen der neuen Staffel für Mitglieder in Deutschland und Österreich zum Abruf bereit.

Die Kosten für eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video belaufen sich auf 7,99 Euro im Monat. Das Abo kann 30 Tage lang kostenlos ausgetestet werden. Außerdem kann die Mitgliedschaft jederzeit problemlos gekündigt werden.

Handlung: Worum geht es in Staffel 2 von "Der Beischläfer"?

Damit er sich wieder an der Seite von Richterin Dr. Julia Kellermann für mehr Gerechtigkeit einsetzen kann, muss Hilfsschöffe Charlie Menzinger dafür sorgen, dass sie aus dem bayerischen Hinterland zurück nach München versetzt wird. Die beiden sind sich in der letzten Zeit durchaus näher gekommen, was Charlie zuversichtlich stimmt. Doch als Julias Ex Nico von Blomm plötzlich auftaucht, wird die aufkeimende Beziehung vor eine harte Probe gestellt.

Charlies bester Freund Xaver hat unterdessen mit seinen ganz eigenen Problemen zu kämpfen. Als ihm nach und nach die Geschäftsideen ausgehen, bringt eine Kugelfischvergiftung auf einmal die Erkenntnis: Er möchte Künstler werden.

Episoden: Die Folgen von "Der Beischläfer", Staffel 2 bei Amazon Prime

Die zweite Staffel der Comedy-Serie "Der Beischläfer" umfasst insgesamt acht Episoden. Die Titel der einzelnen Folgen wurden bisher noch nicht veröffentlicht. Wir reichen die Episodentitel an dieser Stelle nach, sobald die Informationen hierzu verfügbar sind.

Das sind die Titel der sechs Folgen von "Der Beischläfer", Staffel 1:

Folge 1: Betrug

Folge 2: Freiheitsberaubung

Folge 3: Brandstiftung

Folge 4: Körperverletzung

Folge 5: Vollrausch

Folge 6: Entziehung elektrischer Energie

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "Der Beischläfer", Staffel 2?

Hier finden Sie einen Überblick über die Hauptdarsteller im Cast der zweiten Staffel von "Der Beischläfer":

Schauspieler Rolle Markus Stoll (Harry G) Charlie Menzinger Helmfried von Lüttichau Paul Seidl Lisa Bitter Dr. Julia Kellermann Daniel Christensen Xaver Holzapfel Jens Atzhorn Nico von Bloom

In weiteren Rollen zu sehen sind außerdem Viktoria Ngotse, Lily Forgach, Florian Jahr, Paul Sedlmeir, Michael Roll, Michael Brandner, Juliane Köhler, Götz Otto, Olivia Pascal und Mathilde Bundschuh.

Trailer: Einblicke in die neue Staffel von "Der Beischläfer"

Bisher wurde von Amazon Prime Video noch kein offizieller Trailer zu der neuen Staffel von "Der Beischläfer" veröffentlicht. Damit Sie sich dennoch einen ersten Eindruck von der Serie machen können, haben wir hier den Trailer von Staffel 1 für Sie.

(AZ)