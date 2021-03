vor 47 Min.

Der Bergdoktor: Atemlos - TV-Termin, Darsteller, Handlung

"Der Bergdoktor" kommt morgen mit einer neuen Folge im TV beim ZDF. TV-Termin, Darsteller und Handlung - lesen Sie hier alle Infos zu "Atemlos".

"Der Bergdoktor: Atemlos" ist morgen beim ZDF im TV zu sehen. Die beliebte Fernsehserie hat mittlerweile 14 Staffeln. Bei "Atemlos" handelt es sich um Folge 6. Hier in diesem Artikel lesen Sie alle Infos rund um den genauen TV-Termin, die Schauspieler im Cast und die Handlung von "Der Bergdoktor: Atemlos".

TV-Termin: "Der Bergdoktor" läuft im ZDF und im Stream

"Der Bergdoktor" läuft morgen am Donnerstag, 4. März 2021, im ZDF. Hier finden Sie einige Eckdaten zur Serie im Überblick:

Übertragung im TV : ZDF

: TV-Termin : 4.3.2021

: 4.3.2021 Sendezeit : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Dauer : 88 Minuten

: 88 Minuten Stream: ZDF -Mediathek (keine Anmeldung erforderlich)

Handlung: Worum geht es in der "Der Bergdoktor: Atemlos"?

In der neuen Folge "Atemlos" steht unter anderem die 20-jährige Nina Tauber im Mittelpunkt. Sie kümmert sich seit dem Tod ihres Vater und dem Umzug ihrer Mutter Anette um ihren kleinen Bruder Max. Nun soll das Sorgerecht für Max allerdings an Annette übergehen und Nina sucht Martin auf, um von ihm ein Attest zu bekommen. Martin allerdings befindet sich in der Zwickmühle: Nina bricht immer wieder wegen eines stechendes Schmerzes in der Brust zusammen und verharmlost die Attacken als Stressreaktionen.

Martin jedoch vermutet, dass hinter den Anfällen eine schwere Krankheit stecken könnte. Nina ist aber fest davon überzeugt, sich weiter um die familieneigene Bäckerei und um den zehnjährigen Max kümmern zu können. Martin versucht nun zwischen Mutter und Tochter zu vermitteln, um einen Kompromiss für die Familie zu finden.

Auch privat hat Martin es nicht leicht: Seiner Frau Anne setzt die Schwangerschaft von Franziska stark zu. Um sie zu beruhigen und aufzumuntern stellt er gemeinsam mit Lilli und Lisbeth eine Hochzeit auf die Beine.

Welche Schauspieler sind im Cast von "Der Bergdoktor"? Alle Darsteller im Überblick

Rolle Schauspieler Dr. Martin Gruber Hans Sigl Hans Gruber Heiko Ruprecht Lisbeth Gruber Monika Baumgartner Dr. Alexander Kahnweiler Mark Keller Lilli Gruber Ronja Forcher Susanne Dreiseitl Natalie O'Hara Anne Meierling Ines Lutz Dr. Vera Fendrich Rebecca Immanuel Franziska Hochstetter Simone Hanselmann Linn Kemper Andrea Gerhard Dr. Johanna Rüdiger Annika Ernst Robert Schwarz Timon Ballenberger Mona Kapplinger Katrin Filzen Stefan Planck Stefan Maschbeck Annette Tauber Alma Leiberg Max Tauber Jeremy Miliker Nina Tauber Linda Stockfleth Pater Neufert Martin Thaler

Die Infos zum Stab

Regie - Sascha Thiel

Autoren - Christiane Rousseau , Nikolai Müllerschön , Philipp Roth

, , Kamera - Jakob Ebert , Sascha Kaiser

- , Schnitt - Philipp Schmitt

Musik - Olaf Didolff

Das ist der "Bergdoktor" Hans Sigl

Hans Sigl wurde am 7. Juli 1969 in Rottenmann in der Steiermark geboren. Er machte am Tiroler Landestheater in Innsbruck eine Ausbildung als Schauspieler, Sänger und Tänzer und war bis 1999 ein Ensemble-Mitglied im Landestheater. In seiner Rolle bei Soko Kitzbühel war er zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Erst mit seiner Rolle als Dr. Martin Gruber in "Der Berdoktor" erlangte er allerdings internationale Bekanntheit. Die ZDF-Serie wird mittlerweile unter anderem in Italien, Kroatien und Polen ausgestrahlt. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen