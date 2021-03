vor 2 Min.

Der Bergdoktor - Tausendundein Tag heute am 11.3.21: TV-Termin im ZDF, Darsteller, Handlung

Der Bergdoktor im ZDF: Die Folge "Tausendundein Tag" läuft heute am 11.03.2021 im TV. Alles rund um den TV-Termin, die Schauspieler in der Besetzung und die Handlung gibt es hier.

Von Carolin Mengele

Der Bergdoktor im ZDF: Aktuell ist die 14. Staffel im TV zu sehen. Heute am 11. März 2021 geht es mit der Folge "Tausendundein Tag" weiter. Neben seiner Patientin Eva Winter muss sich Dr. Gruber darin auch um sein eigenes Privatleben kümmern. Denn schließlich steht die Geburt seines Sohnes kurz bevor.

Alle Infos zur aktuellen Folge - rund um TV-Termin, Darsteller im Cast und Handlung erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Der Bergdoktor, TV-Termin: Wann läuft die Folge "Tausendundein Tag" im ZDF und im Stream?

"Der Bergdoktor - Tausendundein Tag" läuft am Donnerstag, 11. März 2021, im ZDF. Hier finden Sie die Eckdaten zur Serie im Überblick:

Übertragung im TV : ZDF

: TV-Termin : 11.03.2021

: 11.03.2021 Sendezeit : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Dauer : 88 Minuten

: 88 Minuten Stream: ZDF -Mediathek (keine Anmeldung erforderlich)

Handlung: Worum geht es in "Der Bergdoktor: Tausendundein Tag"?

In der Folge "Tausendundein Tag" ist das Privatleben von Bergdoktor Martin Gruber weit davon entfernt, sich zu entspannen. Die Geburt seines Sohnes steht bald bevor und er, Franziska und Anne müssen endlich einen Kompromiss finden.



Zunächst muss er sich aber um eine Patientin kümmern. Eva Winter scheint ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, doch ihre Symptome sind besorgniserregend. Martin Gruber versucht, ihr beizustehen. Denn was sie am dringendsten zu brauchen scheint, ist ein Freund.



Für die Hochzeit ihres besten Freundes Thomas ist Eva Winter nach langer Zeit wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Doch während sich dort nichts verändert zu haben scheint, sieht das bei Thomas ganz anders aus. Er hat sich mit seiner Verlobten Sandra ein ruhiges und beschauliches Leben aufgebaut und seine und Evas wilde Vergangenheit hinter sich gelassen – was diese vor allem spießig findet.



Dass ein Leben ohne Rücksicht auf Verluste auch bittere Folgen haben kann, muss Eva jedoch schnell am eigenen Leib erfahren. Wie Dr. Martin Gruber schließlich feststellt, hat Eva sich schon vor einiger Zeit mit Hepatitis infiziert. Dass die Krankheit oft sexuell übertragen wird und Eva somit alle ihre ehemaligen Partner informieren muss, verkompliziert die Angelegenheit mehr als zunächst angenommen.



Auch Martin Gruber ist noch weit von der Auflösung seiner schwierigen familiären Lage entfernt. Nach ihrem Unfall beschließt Franziska kurzerhand, nun doch nach Ellmau zu ziehen, was Anne einen Stich ins Herz versetzt. Dennoch erklärt sie sich bereit, mit einem Gespräch einen Schritt auf Franziska zuzugehen. Doch dieses verläuft anders als erwartet.



Gleichzeitig kracht es auf dem Gruberhof, als Hans' Affäre endgültig auffliegt.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Der Bergdoktor - Tausendundein Tag"?

Rolle Darsteller Dr. Martin Gruber Hans Sigl Hans Gruber Heiko Ruprecht Lisbeth Gruber Monika Baumgartner Dr. Alexander Kahnweiler Mark Keller Lilli Gruber Ronja Forcher Susanne Dreiseitl Natalie O'Hara Linn Kemper Andrea Gerhard Anne Meierling Ines Lutz Dr. Vera Fendrich Rebecca Immanuel Franziska Hochstetter Simone Hanselmann Dr. Johanna Rüdiger Annika Ernst Robert Schwarz Timon Ballenberger Eva Winter Lena Reinhold Thomas Köhler Franz Xaver Brückner Sandra Wagner Magdalena Höfner Annegret Winter Tatjana Alexander Bibo Haller Claudia Plöckl

Das Buch zu dieser Folge "Der Bergdoktor" stammt von Christiane Rousseau, Regie führte Nikolai Müllerschön.

(AZ)

