Der Bergdoktor im ZDF: Alles anders: TV-Termin, Darsteller - Handlung zu Folge 8

"Der Bergdoktor" kommt bald wieder mit einer neuen Folge im TV beim ZDF. TV-Termin, Darsteller und Handlung - lesen Sie hier alle Infos zu "Alles anders".

14 Staffeln wurden bereits von der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" ausgestrahlt. Demnächst kommt Folge 8: "Der Bergdoktor: Alles ist anders". Welche Schauspieler sind im Cast der ZDF-Serie? Was ist zur Handlung von Folge 8 bekannt? Lesen Sie hier alle Antworten. Außerdem erhalten Sie alle Infos rund um Übertragung und TV-Termin.

"Der Bergdoktor: Alles ist anders" läuft im ZDF und im Stream - TV-Termin, Dauer und Übertragung

"Der Bergdoktor: Alles ist anders" ist am Donnerstag, 18. März 2021, im ZDF zu sehen. Hier finden Sie einige Infos zur Übertragung im Überblick:

Übertragung im TV : ZDF

: TV-Termin : 18.3.2021

: 18.3.2021 Sendezeit : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Dauer : 88 Minuten

: 88 Minuten Stream: ZDF -Mediathek (keine Anmeldung erforderlich)

Handlung von Folge 8: Worum geht es in der "Der Bergdoktor: Alles ist anders"?

Der Bergdoktor ist zwiegespalten: Anne leidet sehr darunter, dass er mit seiner ehemaligen Partnerin Franziska ein Kind bekommt, trotzdem möchte er ein guter Vater sein. Die beiden Frauen versuchen ein klärendes Gespräch zu führen, doch scheint das nicht sonderlich wirksam zu sein, denn Franziska möchte nun von Ellmau wegziehen und ihr Kind in New York großziehen. Das würde aber bedeuten, dass Martin sein Kind nicht wirklich oft sehen kann.

Bei Simon und Kathi sieht es anfangs ganz anders aus: Die beiden sind frisch verliebt und planen sogar schon Kinder zu bekommen. Doch gesundheitlich muss Kathi nach der Verlobung einen Rückschlag in Kauf nehmen: Martin diagnostiziert bei ihr eine Eisenspeicherkrankheit. Bei der genaueren Untersuchung ihres Blutbildes bekommt Martin einen Schock:

*Achtung Spoiler*

Kathi und Simon sind Halbgeschwister. Beide trifft diese Nachricht hart. Vor allem Simon möchte allerdings an der Hochzeit festhalten.

Darsteller im Überblick: Welche Schauspieler sind im Cast von "Der Bergdoktor: Alles ist anders"?

Rolle Schauspieler Dr. Martin Gruber Hans Sigl Hans Gruber Heiko Ruprecht Lisbeth Gruber Monika Baumgartner Dr. Alexander Kahnweiler Mark Keller Lilli Gruber Ronja Forcher Susanne Dreiseitl Natalie O'Hara Linn Kemper Andrea Gerhard Anne Meierling Ines Lutz Dr. Vera Fendrich Rebecca Immanuel Franziska Hochstetter Simone Hanselmann Dr. Johanna Rüdiger Annika Ernst Sophia Gruber Ylvi Unertl Robert Schwarz Timon Ballenberger Simon Gantner Ben Münchow Katharina "Kathi" Bachmann Fanny Krausz Michaela Gantner Naomi Krauss Rudolf Gantner Wolfgang Maria Bauer

Die Infos zum Stab

Regie - Nikolai Müllerschön

Autor - Philipp Roth

Kamera - Markus Hausen , Tobias Meik

- , Schnitt - Philipp Schmitt

Musik - Olaf Didolff

"Der Bergdoktor" Hans Sigl kurz vorgestellt

Hans Sigl wurde am 7. Juli 1969 in Rottenmann in der Steiermark geboren. Nach seiner Schauspiel- und Tanzausbildung am Tiroler Landestheater in Innsbruck war er bis 1999 ein Teil des Ensembles. Nach Deutschland kam er durch seine Arbeit bei der Bremer Shakespeare Company. Bei Soko Kitzbühel war er zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen, doch erst mit seiner Rolle als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor" schaffte er seinen Durchbruch. Die ZDF-Serie wird mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern unter anderem auch in Kroatien und Polen gezeigt. (AZ)

