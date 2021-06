Der Bozen-Krimi - Blutrache in der ARD: Darsteller, Handlung, TV-Termin

Die ARD zeigt "Der Bozen-Krimi - Blutrache" heute am 3.6.21. Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung?

Hochspannung: Die ARD strahlt "Der Bozen-Krimi - Blutrache" aus. Wer alle Informationen zu dem Krimi sucht, ist hier richtig: Wir sagen Ihnen, welche Schauspieler mit dabei sind, wann der TV-Termin genau ist und wie die Handlung ist.

"Der Bozen-Krimi - Blutrache" heute am 3.6.21 in der ARD: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Bozen-Krimi - Blutrache" läuft am heutigen Donnerstag, 3. Juni 2021, in der ARD. Start ist um 20.15 Uhr. Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat, kann sich "Der Bozen-Krimi - Blutrache" auch kostenlos in der ARD-Mediathek ansehen.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Der Bozen-Krimi - Blutrache"

Hinter "Capo" Matteo Zanchetti liegt eine aufreibende Zeit. Unter allen Umständen wollte er herausfinden, wer ihn umbringen wollte. Nun hat er Gewissheit: Mafiaboss Saffione wollte sein Leben beenden. Saffione macht den Kommissar für den Tod seines Sohns und seiner Tochter verantwortlich. Matteo erkennt das Ausmaß der Gefahr auch für sein Umfeld. Deshalb beschließt er, in die Offensive zu gehen: Er nimmt einen Flieger nach Bari, um vor Ort nach dem Verbrecher zu suchen und ihn zu liquidieren.

Matteo lässt mit Absicht Partnerin Sonja in Deutschland, da er sie nicht uin Gefahr bringen will. Doch die reist nur kurz danach auch nach Bari - allerdings aus privaten Gründen. Sie sucht nach Stieftochter Laura, die seit Tagen wie vom Erdboden verschwunden zu sein scheint. Ist sie zu einem Spielball in diesem großen Konflikt geworden? Die Polizei vor Ort spielt alles runter. Zu ihrem Glück ist da Taxifahrer Riccardo schon deutlich hilfsbereiter.

In Bari stellt Matteo derweil fest, dass er selbst in einen Machtkampf der Mafia geraten ist. Die Situation spitzt sich zu. Beide, Matteo und Sofia, geraten in große Gefahr. Können sie ihr eigenes Leben und das anderer schützen? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei "Der Bozen-Krimi - Blutrache" mit?

Sonja Schwarz - Chiara Schoras

- Matteo Zanchetti - Tobias Oertel

Laura Schwarz - Charleen Deetz

- Katharina Martheiner - Lisa Kreuzer

Jonas Kerschbaumer - Gabriel Raab

- Peter Kerschbaumer - Hanspeter Müller-Drossaart

- Giulia Santoro - Susanna Simon

- Susanna Simon Sofia Lanthaler - Sinja Dieks

Lanthaler - Robert Lanthaler - Helmfried von Lüttichau

- Riccardo Riello - Stefano Bernardin

