Der Bozen-Krimi - Tödliche Stille in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Die ARD zeigt am 10.6.21 "Der Bozen-Krimi - Tödliche Stille". Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Krimizeit in der ARD: Der Sender zeigt "Der Bozen-Krimi - Tödliche Stille". Wer auf der Suche nach allen Informationen ist, findet sie hier: Wir sagen Ihnen, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit dabei sind und wie die Handlung ist.

"Der Bozen-Krimi - Tödliche Stille" am 10.6.21 in der ARD: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Bozen-Krimi - Tödliche Stille" ist am Donnerstag, 10. Juni 2021, in der ARD zu sehen. Los geht es um 20.30 Uhr. Wem diese Zeit nicht passt, der kann "Der Bozen-Krimi - Tödliche Stille" auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Der Bozen-Krimi - Tödliche Stille"

Was für eine spektakuläre Aktion: Bei einem krassen Überfall auf einen Gefangenentransporter schaffen es Mafiachef Saffione und ein anderer Häftling, zu fliehen. Alles sieht zunächst danach aus, als hätten Komplizen den beiden Verbrechern den Weg in die Freiheit freigeräumt. Doch weit gefehlt, wie Frau Commissario Sonja Schwarz und Capo Matteo Zanchetti schnell herausfinden: Eigentlich handelte es sich um einen Mordanschlag, der allerdings schiefging.

Saffione schlägt sich mit Holzer in die Berge, versteckt sich vor den Killern und den Ermittlern. Matteo möchte ihn unbedingt finden, ehe seine Feinde ihn aufspüren. Dabei hat er kein gesteigertes Interesse an Unterstützung von Sonja. Noch immer ist er tief verletzt, dass Sonja Gefühle für Bari-Bekanntschaft Riccardo hegt. Doch ausgerechnet Sonja begegnet bei einer Wanderung mit Stieftochter Laura eine blutverschmierte Frau über den Weg, die ihr Gehör verloren hat. Die junge Frau war Teilnehmerin eines Teambuilding-Workshops. Zwei ihrer Kollegen findet Sonja tot in unmittelbarer Nähe einer Hütte auf.

Die Situationen spitzen sich zu, die Gefahr wird auch für die Ermittler immer größer. Gelingt es ihnen, die Fälle aufzuklären, bevor die Killer es auch auf sie absehen werden? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei "Der Bozen-Krimi - Tödliche Stille" mit?

Sonja Schwarz - Chiara Schoras

- Matteo Zanchetti - Tobias Oertel

Laura Schwarz - Charleen Deetz

- Katharina Martheiner - Lisa Kreuzer

Jonas Kerschbaumer - Gabriel Raab

- Peter Kerschbaumer - Hanspeter Müller-Drossaart

- Giulia Santoro - Susanna Simon

- Susanna Simon Sofia Lanthaler - Sinja Dieks

Robert Lanthaler - Helmfried von Lüttichau

- Riccardo Riello - Stefano Bernardin

