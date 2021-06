Der Bozen-Krimi - Zündstoff in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 17.6.21 "Der Bozen-Krimi - Zündstoff". Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Hochspannung am Donnerstagabend: Die ARD strahlt "Der Bozen-Krimi - Zündstoff" aus. In diesem Text finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen: wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind und wie die Handlung ist.

"Der Bozen-Krimi - Zündstoff" am 17.6.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Bozen-Krimi - Zündstoff" läuft am Donnerstag, 17. Juni 2021, in der ARD. Start ist um 20.15 Uhr. Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat, der findet "Der Bozen-Krimi - Zündstoff" auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Der Bozen-Krimi - Zündstoff"

Gipfeltreffen der bösen Buben und Mädchen mit krassem Ende: Bei einem Geheimtreffen von Mafia-Größen in Bozen geht eine Bombe hoch. Gastgeberin Giulia Santoro und ihren Gefährten kommen mit dem Leben davon, ein Leibschützer von Santoro stirbt. Eigentlich hätten Santoro und ihr Feind "Capo" Michele Lagagna bei dem Treffen ein Milliardengeschäft über die Bühne bringen wollen. Umso mehr möchte die ehrgeizige Mafiabossin herausfinden, wer die Zusammenkunft gesprengt hat.

Auf der "guten Seite" übernimmt Commissario Sonja Schwarz die Ermittlungen auf. Als wäre der Fall nicht schon explosiv genug, hat sie auch noch polizeiintern das eine oder andere Problem aus dem Weg zu räumen. In ihrem Team gibt es einige atmosphärische Spannungen, die die Zusammenarbeit gefährden. Wenig hilfreich ist auch die Anti-Mafia-Behörde DIA.

Eine überraschende Wendung nimmt der Fall durch das Ergebnis der Untersuchung des Sprengstoffs: Die Erkenntnisse offenbaren einen Zusammenhang mit bislang ungeklärten Anschlägen des "Befreiungsausschuss Südtirol" in den 1960er-Jahren. Der Vereinigung gehörte damals Robert Lanthaler an. Lanthaler ist Vater der ehemaligen Polizistin Sofia, die mittlerweile allerdings als Komplizin der Mafia identifiziert wurde.

Der Fall nimmt an Fahrt auf. Die Verbindungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit werden immer deutlicher. Die Auflösung des Falls erscheint komplex.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei "Der Bozen-Krimi - Zündstoff" mit?

Sonja Schwarz - Chiara Schoras

- Laura Schwarz - Charleen Deetz

- Katharina Matheiner - Lisa Kreuzer

Jonas Kerschbaumer - Gabriel Raab

- Peter Kerschbaumer - Hanspeter Müller-Drossaart

- Giulia Santoro - Susanna Simon

- Susanna Simon Sofia Lanthaler - Sinja Dieks

Lanthaler - Robert Lanthaler - Helmfried von Lüttichau

- Riccardo Riello - Stefano Bernardin

...

"Der Bozen-Krimi - Zündstoff": "Wiederholung in der ARD-Mediathek

Sie haben "Der Bozen-Krimi - Zündstoff" am Donnerstagabend verpasst? Kein Problem. Die ARD stellt die Folge auch online: in die ARD-Mediathek. Der Stream ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

(AZ)

