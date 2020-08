vor 49 Min.

"Der Deutsche Comedypreis 2020": Termin, Kategorien, Übertragung im TV und Stream

"Der Deutsche Comedypreis 2020" steigt bald bei Sat.1. Alle Infos rund um Termin und Live-Übertragung im TV und Stream gibt es hier. Außerdem präsentieren wir die Kategorien, in denen die Preise vergeben werden.

Von Carla Gospodarek

"Der Deutsche Comedypreis 2020": In wenigen Wochen werden bei Sat.1 wieder die besten Comedians Deutschlands gekürt. Hier in unserem Überblick erfahren Sie, wann genau der Termin und die Übertragung stattfinden und in welchen Kategorien Preise vergeben werden.

Termin: Wann findet "Der Deutsche Comedypreis 2020" statt?

"Der Deutsche Comedypreis 2020" läuft am Freitag, 2. Oktober 2020, bei Sat.1. Die Verleihung startet um 20.15 Uhr.

"Der Deutsche Comedypreis 2020": In diesen Kategorien werden Preise verliehen

Beim "Deutschen Comedypreis" werden sowohl einzelne Comedians als auch Sendungen aus dem klassischen TV und der digitalen Welt ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden dabei ab Anfang September vom Publikum gewählt. Auszeichnungen werden in den folgenden neun Kategorien verteilt:

Beste Comedy-Show

Beste Comedy-Serie

Beste Satire-Show

Bester Komiker

Beste Komikerin

Bester Newcomerin / Bester Newcomer

Beste Sketch-Comedy

Bester Comedy-Podcast

Beste Moderation

Übertragung: So sehen Sie "Der Deutsche Comedypreis 2020" live im TV und Stream bei Sat.1 - auch in der Wiederholung

"Der Deutsche Comedypreis" ist am 2. Oktober ab 20.15 Uhr live im TV und Stream bei Sat.1 zu sehen. Sie haben zu der geplanten Sendezeit keine Zeit? Kein Problem, denn die Sendung ist als Wiederholung auf dem Streaming-Dienst Joyn abrufbar. Die Basis-Version ist kostenlos. Wer seine Lieblingssendungen aber ohne Werbung genießen möchte, muss sich die Premium-Version Joyn+ zulegen. Das Abonnement soll monatlich 6,99 Euro kosten. Wer die Sendung lieber auf dem Handy sehen möchte, kann sich auch die Joyn-App herunterladen.

