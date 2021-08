"Der Deutsche Fernsehpreis" 2021: Infos zu Sendetermin, Übertragung und Moderatorin

"Der Deutsche Fernsehpreis" 2021 läuft demnächst im TV. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur diesjährigen Preisverleihung.

Nachdem die große Gala des Fernsehpreises im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wird es in diesem Jahr wieder eine glamouröse Verleihung des Preises geben - allerdings etwas anders als gewohnt.

Bereits seit dem Jahr 1999 werden besondere Leistungen in der Fernsehlandschaft geehrt. Von Genres wie Unterhaltung, Fiktion, Information und Sport hin zu technischen Aspekten wie Schnitt, Ausstattung und Musik - in über 30 Kategorien werden die Besten der Besten mit einem der begehrten Preise ausgezeichnet.

Welche Produktionen, Künstler oder Regisseure einen Preis erhalten, wird durch eine unabhängige Fachjury entschieden. Diese beobachtete im Zeitraum zwischen dem 1. Mai 2020 bis 30. Juni 2021 die Programmvielfalt des deutschen Fernsehens und entscheidet nach der Nominierung über den finalen Preisträger.

Wann findet die Fernsehpreis-Gala statt? Wer wird sie moderieren? Wird die Veranstaltung im TV oder Live-Stream übertragen? Hier im Artikel haben wir alle wichtigen Infos zur Verleihung des diesjährigen Fernsehpreises zusammengestellt.

"Der Deutsche Fernsehpreis" 2021: Sendetermin

Die Preisverleihung wird am 16. September 2021 stattfinden. Anders als bei vorheringen Veranstaltungen, wird sie in diesem Jahr nicht im Kölner Coloneum stattfinden. Aufgrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie ist die Gala in diesem Jahr als Open-Air Veranstaltung im Tanzbrunnen in Köln geplant. Zeitversetzt wird die Veranstaltung auch im TV ausgestrahlt: Ab 20.15 Uhr können Zuschauer die Verleihung des Preises auf RTL miterleben.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Moderatorin von "Der Deutsche Fernsehpreis" 2021

Moderations-Urgestein Barbara Schöneberger wird durch die Open-Air Gala führen. Dafür bringt die 47-Jährige reichlich Erfahrung mit: Bereits zum fünften Mal moderiert die Entertainerin die Preisverleihung. Auf ihre Aufgabe freut sich die Blondine bereits sehr: "Die Vorstellung, dass ich durch den Abend führen darf – mit den Besten der Besten aus dieser wunderbaren Branche und dann auch noch in unterschiedlichen Kleidern, freut mich unendlich", so Schöneberger vorab im Interview.

"Nachdem der Deutsche Fernsehpreis in den letzten Jahren eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, sind wir nun endlich wieder da, wo wir hingehören, nämlich im großen deutschen Fernsehen. Ich liebe es einfach, wenn Menschen kommen, um anderen dafür zu gratulieren, dass sie etwas besonders gut gemacht haben. Und das wird glücklicherweise auch in diesem Jahr wieder so sein – auch wenn wir jetzt alle wieder aufrecht sitzen und den Bauch einziehen müssen."

"Der Deutsche Fernsehpreis" 2021: Übertragung im TV, Live-Stream und als Wiederholung

Wenn Sie den Fernsehpreis 2021 verfolgen möchten, haben Sie dazu verschiedene Möglichkeiten. Zum einen läuft die Preisverleihung ab 20.15 Uhr live im TV auf RTL. RTL bietet zudem einen Live-Stream auf TVNow an. Dieser ist jedoch nicht kostenfrei. Zum Empfang des Streams ist der Abschluss eines Abonnements nötig.

Laut Anbieter schlägt dieses mit monatlich 4,99 Euro zu Buche, kann jedoch vorab einen Monat lang kostenlos getestet und monatlich gekündigt werden. Hier können Sie das TV-Ereignis auch nach der Ausstrahlung zu jedem beliebigen Zeitpunkt als Wiederholung abrufen. (AZ)