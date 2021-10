Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 16.10.21 "Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Herbst: Das ZDF strahlt heute "Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen" aus. Und wir sagen Ihnen an dieser Stelle, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, wie die Handlung ist und ob Sie "Der Erzgebirgskrimi - Der letzt Bissen" auch zeitunabhängig als Stream in der Mediathek anschauen können.

"Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen" am 16.10.21 im ZDF: TV-Termin und Wiederholung in der Mediathek

"Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen" läuft am heutigen Samstag, 16. Oktober 2021, im ZDF. Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten 88 Minuten voller Spannung. Wenn Sie am Samstagabend lieber etwas anderes unternehmen möchten, dann ist das kein Problem: "Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen" ist auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Das ist die Handlung des ZDF-Films "Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen"

Richter Drösser hat sich zu Lebzeiten viele Feinde gemacht. Er pflegte eine auffällige Nähe zu den Mächtigen, seine Urteilssprüche waren landauf, landab als gnadenlos bekannt. So tragisch es also ist, dass der Mann eines Tages in seinem eigenen Revier erschossen wird, so wenig überraschend kommt es doch. Kommissar Winkler und Kollegin Szabo haben unmittelbar eine ganze Reihe an Menschen auf ihrer Liste. Wer der vielen Feinde hat Drösser denn nun wirklich auf dem Gewissen?

Vielleicht die Biobäuerin Carmen Weißflog und Ronny Beer? Beide hatten vor Gericht schmerzliche Urteile des ermordeten Richters hinnehmen müssen. Der hatte in beiden Fällen zugunsten seines Jagdfreundes Arnold Huber entschieden. Eine andere Theorie, die sich Bahn bricht: Karl Stülpner, der "Robin Hood des Erzgebirges", könnte auferstanden sein und sich an dem ungerechten Richter gerächt haben. Er hatte der Legende nach im 18. Jahrhundert für die Rechte der Unterdrückten gekämpft.

Als auch noch Arnold Huber ermordet wird, verdichten sich die Indizien. Liegt die Erklärung für die Morde wirklich in der Vergangenheit, oder will ein ganz aktueller Mörder nur seine Spuren verwischen?

Besetzung: Diese Darsteller sind bei "Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen" im Cast

Robert Winkler - Kai Scheve

- Karina Szabo - Lara Mandoki

- Saskia Bergelt - Teresa Weißbach

- Prof. Dr. Charlotte von Sellem - Adina Vetter

Maik - Adrian Topol

Georg Bergelt - Andreas Schmidt-Schaller

- Arnold Huber - Thomas Sarbacher

- Agnes Huber - Andrea Osvárt

- Andrea Osvárt Sebastian Kreuzig - Shenja Lacher

Martin Ganser - Janek Rieke

- Janek Rieke Jörg Reissmann - Stephan Grossmann

Carmen Weißflog - Katja Studt

- Ronny Beer - Kai Schumann

- Bettina - Sarah Rebellato

Harry Uhlig - Konstantin Lindhorst

Sekretärin - Franziska Ritter

Dr. Wilhelm Drösser - Christoph Müller

Der ZDF-Film "Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen" als Wiederholung in der Mediathek

Sie haben Interesse an dem Film "Der Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen", aber am Samstagabend schon eine anderweitige Verabredung? Macht nichts: Sie können den Krimi auch vorab oder im Nachhinein als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

(AZ)

