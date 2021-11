Der Flensburg-Krimi - Der Tote am Strand in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 25.11.21 "Der Flensburg-Krimi - Der Tote am Strand". Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannender Herbst: In der ARD läuft im November "Der Flensburg-Krimi - Der Tote am Strand". Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit dabei? Wie ist die Handlung? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Wir haben die Antworten für Sie in diesem Text zusammengestellt.

TV-Termin: "Der Flensburg-Krimi - Der Tote am Strand" heute am 25.11.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Flensburg-Krimi - Der Tote am Strand" sehen Interessierte heute, am 25. November 2021, in der ARD. Los geht's um 20.15 Uhr. Der Film dauert rund 90 Minuten an, die ARD stellt ihn außerdem als kostenlosen Stream in die Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Flensburg-Krimi - Der Tote am Strand"

Schrecklicher Fund in wunderschöner Landschaft: Der tote Körper des Dänen Christian Rommedahl wird an der Flensburger Förde an Land gespült - und mit ihm viele Fragezeichen und ungelöste Rätsel. Unter Hochdruck machen sich die Experten an die Aufklärung des Falls.

Schnell nehmen Svenja Rasmussen und Antoine Haller den Kumpel und Arbeitskollegen von Rommedahl, Lasse Jorgensen, unter die Lupe. Er kommt dem neuen Ermittlerduo verdächtig vor. Hatte er noch eine Rechnung offen mit dem Opfer?

Oder ist es doch Spirituosenhändler Philipp Schaaf, der den Dänen auf dem Gewissen hat? Immerhin finden die Ermittler auf dem Handy des Toten Fotos von Schaafs Tochter Lisa. Wie passt das alles zusammen? Rasmussen und Haller intensivieren ihre Untersuchungen. Gelingt es ihnen, den Fall zu lösen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Flensburg-Krimi - Der Tote am Strand" im Cast

Svenja Rasmussen - Katharina Schlothauer

- Antoine Haller - Eigene Boateng

- Eigene Boateng Dr. Jelena Schiwago - Teresa Harder

Daniel Kerner - Wolfram Grandezka

- Ina Friemert - Iris Becher

- Iris Becher Morten Rasmussen - Uwe Rohde

Anna Rasmussen - Lisa Flachmeyer

- Lisa Flachmeyer Philipp Schaaf - Max von Fufendorf

"Der Flensburg-Krimi - Der Tote am Strand" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Flensburg-Krimi - Der Tote am Strand" ist als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek verfügbar. Um den Film zu sehen, müssen Sie sich nicht einmal anmelden oder registrieren.

(AZ)

