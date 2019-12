vor 17 Min.

"Der Grinch": Sendetermine zu Weihnachten 2019

Jim Carrey als Grinch in "Der Grinch" wiederrum verkleidet als Weihnachtsmann, der einen fiesen Plan hat.

"Der Grinch" ist ein moderner Weihnachtsklassiker. Jim Carrey als fieses Monster, das Weihnachten stehlen will. Erfahren Sie hier die Sendetermine im TV im Überblick.

"Der Grinch" (Originaltitel: "How the Grinch Stole Christmas") war ein buntes Weihnachts-Abenteuer von 2000 mit Jim Carrey in der Hauptrolle als fieser Grinch.

Der grün behaarte Miesepeter Grinch lebt auf einem Berg und hasst die Bewohner einer nahen Stadt. Und auch deswegen weil die Whos Weihnachten so sehr lieben. Mit einem perfiden Plan will der Grinch zusammen mit seinem treuen Begleiter, einen Hund namens Max, das Fest ruinieren.

Alle Infos rund um die Sendetermine von "Der Grinch" im Dezember 2019 lesen Sie hier im Überblick.

In diesem Jahr ist der moderne Weihnachtsklassiker "Der Grinch" wieder auf VOX zu sehen - sogar an Heilgabend. Das sind die genauen Sendetermine im Dezember:

Samstag, 7. Dezember 2019, 20.15 Uhr, SuperRTL

Dienstag, 24. Dezember 2019, 16.35 Uhr, VOX

"Der Grinch", Sendetermine: Um was geht es in dem Weihnachtsfilm?

Der Film ist eine Verfilmung des Romans von Theodor Suess Geisel aus dem Jahr 1957. In "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" geht es um das gleichnamige grün behaarte Wesen, das Weihnachten hasst. Er mag deshalb auch überhaupt nicht, dass die Whos, die in Whoville leben, Weihnachten jedes Jahr überschwänglich feiern. Um dem Ganzen ein Ende zu setzen, beschließt er, sich als Weihnachtsmann zu verkleiden und das Fest der Liebe zu stehlen.

Dabei trifft er auf die kleine Cindy Lou Who (Taylor Momsen), die es schafft, das Herz des Grinch zu erweichen. Jim Carrey glänzt hier wildgestikulierend und schaurig fies. Für die aufwendige Maske, die der Schauspieler trug, gewann der Film 2001 einen Oscar in der Kategorie "Bestes Make-up".

