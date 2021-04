Der Irland-Krimi - Vergebung heute in der ARD - TV-Termin, Darsteller, Handlung

Die ARD strahlt am heutigen 1.4.21 "Der Irland-Krimi - Vergebung" aus. Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Die Infos.

Spannung pur Anfang April: Die ARD zeigt "Der Irland-Krimi - Vergebung". So schön die Kulisse, so brutal spannend die Handlung. Wann ist der genaue TV-Termin? Um was geht es? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Wir haben für Sie alle Antworten zusammengestellt.

"Der Irland-Krimi - Vergebung" heute am 1.4.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

Die ARD strahlt "Der Irland-Krimi - Vergebung" am Donnerstag, 1. April, aus. Start ist um 20.15 Uhr. Bereits ab 30. März ist der Krimi als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Das ist die Handlung von "Der Irland-Krimi - Vergebung"

Nordirland und Irland haben sich jahrzehntelang bekriegt. Der Terror kostete viele Menschenleben, zurück blieb viel Leid, Wut und Trauer. Und es blieben viele unaufgeklärte Konflikte. Einen möchte Kriminalpsychologin Cathrin Blake heilen. Sie leitet ein Täter-Opfer-Gespräch, bei dem es emotional zur Sache geht.

Greg O'Leary war vor zehn Jahren IRA-Terrorist. Gerade mal 20 Jahre alt, nahm er an zahlreichen Terroroperationen teil. Auch an einem Sprengstoffanschlag, bei dem ein Unbeteiligter ums Leben kam. Das Opfer: der Vater von Daniel Ward. Eben jenem Ward Junior sitzt O'Leary nun gemeinsam mit Blake gegenüber.

Daniel Ward war damals noch ein kleiner Junge, der hilflos und verzweifelt auf den Tod seines geliebten Vaters reagierte. Er konnte gar nicht richtig verstehen, was da vor sich gegangen war. Das hat sich geändert. Heute weiß er ganz genau, welcher Hass das Leben seines Vaters beendet hat. Greg bereut seine Tat aufrichtig, seine Beteuerungen finden bei Daniel allerdings kaum Anklang. Es kommt zum Eklat.

Noch heute liegt auf Daniels Leben ein dunkler Schatten. Pausenlos erinnert er sich an die schlimmen Stunden von damals, als er seinen Vater verlor. Cathrin sorgt sich, dass Daniel aus Verzweiflung Rache ausüben könnte. Da ihr niemand glaubt, gibt es auch keine Konsequenzen. Rächt sich das?

Darsteller von "Der Irland-Krimi - Vergebung": Das sind die Schauspieler

Cathrin Blake - Désirée Nosbusch

- Sean Kelly - Declan Conlon

- Emma Walsh - Mercedes Müller

- Paul Blake - Rafael Gareisen

- Rafael Gareisen Greg O'Leary - Gavin Fullam

Aideen O'Leary - Roisin O'Neill

Daniel Ward - Parnell Scott

- Callum O'Connor - Vincent Walsh

William Joyce - Dave Duffy

Oona O'Connor - Aisling Reid

Adrian O'Leary - Ely Solan

Mathew Campbell - Will Irvine

- Will Irvine Dave Foley - Conan Sweeny

Cormac Jameson - Conor Delaney

