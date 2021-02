vor 16 Min.

Der Kommissar und das Meer - Auf dunkler See am 3.3.21 im ZDF: TV-Termin, Schauspieler, Handlung

Das ZDF strahlt am 3.3.2021 den Krimi "Der Kommissar und das Meer - Auf dunkler See" aus. Wie ist die Handlung der Folge? Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Und: Welche Darsteller sind im Cast?

Das ZDF zeigt Anfang März eine weitere Episode der Serie "Der Kommissar und das Meer" aus. Sie heißt "Auf dunkler See". Wann ist der genaue TV-Termin? Welche Schauspieler sind bei "Der Kommissar und das Meer - Auf dunkler See" mit von der Partie? Welche Handlung hat der Mittwochskrimi? Wir haben die Antworten.

"Der Kommissar und das Meer - Auf dunkler See" am 3.3.21: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Kommissar und das Meer - Auf dunkler See" läuft am Mittwoch, 3. März 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, der findet den Krimi bereits ab Dienstag, 2. März 2021, 10 Uhr, als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Worum geht es im ZDF-Krimi "Der Kommissar und das Meer - Auf dunkler See"?

Robert ist mit seinem Sohn Kasper auf dem Weg nach Stockholm. Die beiden freuen sich auf etwas Zeit zu zweit. Die Fahrt auf der Fähre beginnt idyllisch, Vater und Sohn genießen die tolle Aussicht. Doch dann geschieht an Deck ein Mord - und Kasper ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Hat er den Mord an der Frau mitbekommen? Ist der Täter noch auf der Fähre?

Robert ist verzweifelt - und fest entschlossen, alles Mögliche in Gang zu setzen, um seinen Sohn zu retten. Kurzerhand alarmiert er seine Kollegen Thomas und Ewa. Die beiden fliegen mit dem Hubschrauber ein, da die Zeit drängt: Die Fähre nähert sich immer mehr dem Festland.

Währenddessen findet Robert heraus, wer die Tote an Deck war: Sie hatte als Gast an einer Hochzeit teilgenommen. In der vermeintlich fröhlichen Gesellschaft gab es einigen Streit. Hat einer der weiteren Hochzeitsgäste die Frau auf dem Gewissen und Kasper in seinen Fängen? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Der Kommissar und das Meer - Auf dunkler See“ mit?

Robert Anders - Walter Sittler

- Thomas Wittberg - Andy Gätjen

Ewa Svensson - Inger Nilsson

- Nilsson Kasper Winarve - Grim Lohman

Winarve - Grim Lohman Annika - Franziska Nylén

Johann - Dag Malmberg

Sven - Albin Grenholm

Karl Öqvist - Bjorn Floberg

Sophia - Jannike Grut

Björn - Dennis Lennartsson

