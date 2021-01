vor 47 Min.

Der Kommissar und das Meer - Nachtgespenster im ZDF: TV-Termin, Handlung, Schauspieler am 3.2.21

Das ZDF zeigt am 3.2.2021 den Krimi "Der Kommissar und das Meer - Nachtgespenster". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind mit dabei? Wie ist die Handlung?

Das ZDF strahlt Anfang Februar die nächste Folge der Serie "Der Kommissar und das Meer" aus. Sie heißt "Nachtgespenster". Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind im Cast? Welche Handlung hat der Samstagskrimi? Wir haben die Antworten für Sie zusammengestellt.

"Der Kommissar und das Meer - Nachtgespenster" am 3.2.21: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Der Kommissar und das Meer - Nachtgespenster" ist am Mittwoch, 3. Februar 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, der findet den Krimi bereits ab Dienstag, 2. Februar 2021, 10 Uhr, als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Kommissar und das Meer - Nachtgespenster"

Es ist ein großer Schock für Kommissar Robert Anders (Walter Sittler). Ausgerechnet im Zimmer seines eigenen Sohnes findet der Polizist Cannabis. Hat sein Sohn ein Drogenproblem? Was sind die Hintergründe? Anders ist wild entschlossen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Schnell stellt Anders fest, dass er nicht alleine ist mit seiner Entdeckung. Auch Vincent Sunderberg ist mit einem schlimmen Fall im privaten Umfeld konfrontiert. Sein Sohn Peer durchlebt im Drogenrausch eine wilde Partynacht. Als Peer aufwacht, steht er unter Mordverdacht. Hat er den Hausbesitzer auf dem Gewissen, dessen toter Körper im Pool treibt? Diese Frage kann nicht mal Peer selbst beantworten: Er hat einen Filmriss.

Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass Peers Freundin eine innige Verbindung zum Toten hatte. Plötzlich spricht alles gegen Sunderbergs Sohn. Ist der Fall schnell gelöst, oder finden die Ermittler doch noch eine andere Spur?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Der Kommissar und das Meer - Nachtgespenster“ mit?

Robert Anders - Walter Sittler

- Thomas Wittberg - Andy Gätjen

Ewa Swensson - Inger Nilsson

- Nilsson Peer Sunberg - Joel Lützow

- Vincent Sunberg - Mats Långbacka

- Mats Långbacka Myken Sunberg - Pia Halvorsen

- Tage Löfgren - Thomas Hanzon

- Thomas Hanzon Ivar Brenders - Duncan Green

Luna Akkers - Frida Gustavsson

Carl Ekvall - Boris Glibusic



