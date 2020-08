vor 16 Min.

"Der Kriminalist - Das Böse in uns": Handlung, Schauspieler, TV-Termin heute am 28.8.20

Alle Infos zum ZDF-Krimi "Der Kriminalist - Das Böse in uns" rund um TV-Termin, Handlung und Darsteller lesen Sie hier.

"Der Kriminalist" läuft heute am 28.8.2020 mit Staffel 15 im ZDF. "Das Böse in uns" heißt Folge 1. Mehr dazu lesen Sie hier in der Vorschau.

Von Monique Neubauer

"Der Kriminalist" läuft heute mit der Folge "Das Böse in uns" im ZDF. Der Reproduktionsmediziner Dr. Robert Marlov erstickt mit einem Taucheranzug bekleidet in einem Schrank. Schnell wird klar: Der erfolgreiche Arzt hatte massive Angststörungen. Diese Folge bildet den Auftakt zu den letzten sechs Fällen des Kriminalisten.

Alles rund um den TV-Termin, die Handlung und die Schauspieler finden Sie hier.

TV-Termin von "Der Kriminalist - Das Böse in uns"

Im TV wird "Der Kriminalist" am 28. August um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Handlung des ZDF-Krimis "Der Kriminalist - Das Böse in uns"

Marlov war das Kind eines brutalen Mörders und überzeugt, dass diese Gewalt in den Genen weitervererbt wird. Marlovs Verhältnis zu seinem eigenen Sohn Lino war schwierig und auch mit Linos Mutter Rosa Schreiber, lebte er im Streit und wollte ihr das Kind entziehen.



Ein paar Stunden nach dem Fund der Leiche Marlovs erfahren die Ermittler, dass Lino verschwunden ist. Spielt Rosa ein doppeltes Spiel? Und hat Marlov heimlich Experimente an seinen Patienten durchgeführt? Schumann weiß, dass Marlovs massive Angst vor dem Erbe des mörderischen Vaters der Schlüssel sein muss, der ihn zum Mordmotiv und zum Täter führt.

Darsteller von "Der Kriminalist": Besetzung und Schauspieler

"Der Kriminalist" ist Bruno Schumann, der von Christian Berkel gespielt wird. Alle Schauspieler sehen Sie hier in der Übersicht:

Christian Berkel als Bruno Schumann

als Johanna Polley als Verena

als Verena Timo Jacobs als Jan Michalski

Antonia Holfelder als Inge Tschernay

als Nils Nelleßen als Dr. Hildebrandt

als Dr. Hildebrandt Hanns Zischler als Günther Ellis

als Günther Ellis Eva Meckbach als Rosa Schreiber

Anne Cathrin Buhtz als Dr. Elke Thon

als Dr. Milena Dreißig als Jessica Henkel

als Patrick Heyn als Robert Marlov

als Mathias Junge als Philipp Henkel

als Marco Hofschneider als Larry Stein

als Till Patz als Lino Schreiber

Michael Schweighöfer als Herr Tresko

Trailer zu "Der Kriminalist"

In diesem Trailer erhalten Sie einen allgemeinen Einblick in die Kriminal-Fälle von Kommissar Bruno Schumann:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen