vor 48 Min.

Der Kriminalist - Roter Schatten: Handlung, Schauspieler - TV-Termin heute am 2.10.20

Heute läuft im ZDF die Folge "Roter Schatten" der Serie "Der Kriminalist". Wann ist der TV-Termin? Worum dreht sich die Handlung? Welche Darsteller gehören zum Cast? Hier erfahren Sie es.

Von Claus Holscher

Das ZDF bringt heute Folge 5 der Staffel 15 von „Der Kriminalist“. Wir informieren Sie hier über die Episode „Roter Schatten“ – den TV-Termin, die Handlung und die Besetzung.

„Der Kriminalist: Roter Schatten“: Wann ist der TV-Termin?

Das ZDF hat die Ausstrahlung von „Der Kriminalist: Roter Schatten“ für Freitag, 2. Oktober 2020, angekündigt. Sendestart ist 20.15 Uhr, der Film dauert 58 Minuten. Das Video ist in der Mediathek des Senders bis 02.10.2021 verfügbar.

Handlung: Worum geht es bei „Der Kriminalist: Roter Schatten“?

Der russische Immoblienspekulant Anatoli Efimov wird in der Nähe des russischen Ehrenmals in Berlin-Treptow tot aufgefunden. Der Unternehmer war angeblich wegen eines kniffligen Bauvorhabens in Berlin.

Schnell fällt der Verdacht auf Ersun Bayram. Der junge Türke hat versucht, das Immobilienprojekt mithilfe eines Bürgerbegehrens zu stoppen. Auch Paul Hartmann, der Berliner Projektpartner von Efimov, würde unter Druck geraten, wenn der Deal mit dem Russen platzen würde.

Der Kriminalist Bruno Schumann und sein Team finden jedoch Hinweise, dass das Opfer einen persönlichen Grund für seinen Berlin-Besuch hatte. Efimov war als junger Soldat der sowjetischen Streitkräfte dort stationiert. Seine Militärlaufbahn nahm 1988 ein jähes Ende, als er von seinem Vorgesetzten Michail Koroljov nach Russland zurückgeschickt wurde - angeblich wegen Trunkenheit. Koroljov lebt seit damals in Berlin. Hatten die beiden eine über 30 Jahre alte Rechnung offen?

Schumann und sein Team finden schließlich Helga Stein, die als Pfarrerin arbeitet und mit ihrem erwachsenen Sohn Max zusammenlebt. Den alten Akten zufolge soll Helgas Mutter kurz vor Efimovs Entlassung 1000 Ostmark von den sowjetischen Streitkräften erhalten haben. Als Schweigegeld für ein Verbrechen? Was haben Helga und Efimov damit zu tun?



Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von „Der Kriminalist: Roter Schatten“?

Bruno Schumann - Christian Berkel

- Christian Verena - Johanna Polley

Jan Michalski - Timo Jacobs

- Inge Tschernay - Antonia Holfelder

- Dr. Hildebrandt - Nils Nelleßen

Helga Stein - Dörte Lyssewski

- Dörte Lyssewski Max Stein - Sven Schelker

- Michail Koroljov - Pjotr Olev

Ersun Bayram - Nicolas Fethi Türksever

- Nicolas Fethi Türksever Paul Hartmann - Johannes Suhm

- Anatoli Efimov - Eduard Burza

- Eduard Burza Fayza Bayram - Meral Perin

Mesut Bayram - Orhan Güner

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen